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Номер извещения
ГП410333
Уникальный номер закупки
094
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту перевозки РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. - ИТАЛИЯ, Кремона.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-15-09
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
G.Yaroslavtseva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ярославцева Гузелия Хикматовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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ТЭУ на отгрузку 2-х опорных валков горячей прокатки, черт.28100.01.045-3, 73648/71836 кг (вес одного валка 36824/35918 кг), упаковка-салазки, габариты: 470х180х153 см. 1 валка.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.10.2014 13:00 GMT +329.10.2014 13:0029.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410333Дата и время окончания срока приема заявок ТЭУ на отгрузку 2-х опорных валков горячей прокатки, черт.28100.01.045-3, 73648/71836 кг (вес одного валка 36824/35918 кг), упаковка-салазки, габариты: 470х180х153 см. 1 валка.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.10.2014 13:1529.10.2014 13:1529.10.2014 13:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410333Дата и время вскрытия заявок ТЭУ на отгрузку 2-х опорных валков горячей прокатки, черт.28100.01.045-3, 73648/71836 кг (вес одного валка 36824/35918 кг), упаковка-салазки, габариты: 470х180х153 см. 1 валка.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.11.201407.11.2014 13:0007.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410333Подведение итогов не позднее ТЭУ на отгрузку 2-х опорных валков горячей прокатки, черт.28100.01.045-3, 73648/71836 кг (вес одного валка 36824/35918 кг), упаковка-салазки, габариты: 470х180х153 см. 1 валка.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЭУ на отгрузку 2-х опорных валков горячей прокатки, черт.28100.01.045-3, 73648/71836 кг (вес одного валка 36824/35918 кг), упаковка-салазки, габариты: 470х180х153 см. 1 валка.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2-х валков,общим весом брутто 73 648 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ИТАЛИЯ, Кремона. (Условия поставки: DDP Gremona, Italiy Acciaaria Arvedi S.p.A/ ACQUAVIVA 18, 1-26100 Cremona CR, Italiy)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
60.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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