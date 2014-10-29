Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту перевозки РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. - ИТАЛИЯ, Кремона.

    Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту перевозки РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. - ИТАЛИЯ, Кремона.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.10.2014 13:0029.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410333Дата и время окончания срока приема заявок ТЭУ на отгрузку 2-х опорных валков горячей прокатки, черт.28100.01.045-3, 73648/71836 кг (вес одного валка 36824/35918 кг), упаковка-салазки, габариты: 470х180х153 см. 1 валка.ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410333

    Уникальный номер закупки

    094

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту перевозки РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. - ИТАЛИЯ, Кремона.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос

    перечень уставных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-15-09

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    G.Yaroslavtseva@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярославцева Гузелия Хикматовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по заграничным и каботажным перевозкам грузов морскими судами

    Ключевые слова:

    транспорт, прокат

    Список лотов

    Лот 1

    ТЭУ на отгрузку 2-х опорных валков горячей прокатки, черт.28100.01.045-3, 73648/71836 кг (вес одного валка 36824/35918 кг), упаковка-салазки, габариты: 470х180х153 см. 1 валка.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.10.2014 13:00 GMT +329.10.2014 13:0029.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410333Дата и время окончания срока приема заявок ТЭУ на отгрузку 2-х опорных валков горячей прокатки, черт.28100.01.045-3, 73648/71836 кг (вес одного валка 36824/35918 кг), упаковка-салазки, габариты: 470х180х153 см. 1 валка.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.10.2014 13:1529.10.2014 13:1529.10.2014 13:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410333Дата и время вскрытия заявок ТЭУ на отгрузку 2-х опорных валков горячей прокатки, черт.28100.01.045-3, 73648/71836 кг (вес одного валка 36824/35918 кг), упаковка-салазки, габариты: 470х180х153 см. 1 валка.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.11.201407.11.2014 13:0007.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410333Подведение итогов не позднее ТЭУ на отгрузку 2-х опорных валков горячей прокатки, черт.28100.01.045-3, 73648/71836 кг (вес одного валка 36824/35918 кг), упаковка-салазки, габариты: 470х180х153 см. 1 валка.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТЭУ на отгрузку 2-х опорных валков горячей прокатки, черт.28100.01.045-3, 73648/71836 кг (вес одного валка 36824/35918 кг), упаковка-салазки, габариты: 470х180х153 см. 1 валка.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2-х валков,общим весом брутто 73 648 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ИТАЛИЯ, Кремона. (Условия поставки: DDP Gremona, Italiy Acciaaria Arvedi S.p.A/ ACQUAVIVA 18, 1-26100 Cremona CR, Italiy)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата ТЭУ производится в течение 30 дней со дня (даты) подписания акта выполненных работ/услуг.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    60.10.2

    Деятельность промышленного железнодорожного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237083
    Комплект сварочного оборудования на базе цифровых источников питания инверторного типа с микропроцессорным управлением согласно ТЗ № 778-21
    Комплект сварочного оборудования на базе цифровых источников питания инверторного типа с...
    593275
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013459
    Оказание услуг по ремонту индукционных дизель-генераторов PIH 120 KwA («Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по ремонту индукционных дизель-генераторов PIH 120 KwA («Реконструкция системы...
    590156
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013761
    Закупка ЗРА
    Закупка ЗРА
    591485
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП014175
    Поставка прибора портативного для анализа масла
    Поставка прибора портативного для анализа масла
    593278
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ИСМ
    Редукцион № ГП237079
    Закупка ферротитана
    Закупка ферротитана
    593218
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП201163
    МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ
    МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ
    574673
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013699
    Поставка крепежных элементов (для теплоизоляции) на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на территории Омского НПЗ АО «Газпромнефть ОНПЗ» для нужд АО «Газстройпром»
    Поставка крепежных элементов (для теплоизоляции) на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на территории...
    591151
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ВМП АВИТЕК
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211078570
    Поставка сортового стального горячекатаного и калиброванного проката круглого сечения
    Поставка сортового стального горячекатаного и калиброванного проката круглого сечения
    593241
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    3 675 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить