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    Главная / Торги / Поставка листового проката SA-387M Gr.22 Class 2, размером: 90х2600х6800, в кол-ве: 50 000 кг.

    Поставка листового проката SA-387M Gr.22 Class 2, размером: 90х2600х6800, в кол-ве: 50 000 кг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.10.2014 08:3030.10.2014 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410334Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката SA-387M Gr.22 Class 2, размером: 90х2600х6800, в кол-ве: 50 000 кг.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410334

    Уникальный номер закупки

    562/530-15

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка листового проката SA-387M Gr.22 Class 2, размером: 90х2600х6800, в кол-ве: 50 000 кг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-06-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    v.a.korobitsyn@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коробицын Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка листового проката SA-387M Gr.22 Class 2, размером: 90х2600х6800, в кол-ве: 50 000 кг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.10.2014 08:30 GMT +330.10.2014 08:3030.10.2014 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410334Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката SA-387M Gr.22 Class 2, размером: 90х2600х6800, в кол-ве: 50 000 кг.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    30.10.2014 08:3030.10.2014 08:3030.10.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410334Дата и время вскрытия заявок Поставка листового проката SA-387M Gr.22 Class 2, размером: 90х2600х6800, в кол-ве: 50 000 кг.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2014 13:0030.10.2014 13:0030.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410334Подведение итогов не позднее Поставка листового проката SA-387M Gr.22 Class 2, размером: 90х2600х6800, в кол-ве: 50 000 кг.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201430.10.2014 13:0030.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410334Подведение итогов не позднее Поставка листового проката SA-387M Gr.22 Class 2, размером: 90х2600х6800, в кол-ве: 50 000 кг.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка листового проката SA-387M Gr.22 Class 2, размером: 90х2600х6800, в кол-ве: 50 000 кг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Листового прокат SA-387M Gr.22 Class 2, размером: 90х2600х6800, в кол-ве: 50 000 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Договорные условия оплаты
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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