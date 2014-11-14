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Номер извещения
31401627381
Уникальный номер закупки
1010
Наименование закупки
Поставка вагон-домов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.10.2014 09:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Почтовый адрес
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Контактный телефон
+7 86558 2-28-36
Факс
+7 86558 2-10-45
Адрес электронной почты
zakupki.gov@stng.rosneft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Репин Денис Владимирович
Место рассмотрения предложений
г.Нефтекумск, Ставропольского края, ООО "РН-Ставропольнефтегаз"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вагон-домов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.11.2014 17:00 GMT +314.11.2014 17:0014.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401627381Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вагон-домовг.Нефтекумск, Ставропольского края, ООО "РН-Ставропольнефтегаз"
Дата и время вскрытия заявок
14.11.2014 17:0014.11.2014 17:0014.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401627381Дата и время вскрытия заявок Поставка вагон-домовг.Нефтекумск, Ставропольского края, ООО "РН-Ставропольнефтегаз"
Подведение итогов не позднее
25.11.2014 15:0025.11.2014 15:0025.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401627381Подведение итогов не позднее Поставка вагон-домовг.Нефтекумск, Ставропольского края, ООО "РН-Ставропольнефтегаз"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вагон-домов
Начальная цена
2 337 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ставропольский край, г.Нефтекумск, ул.Восточная 1Е, филиал ООО "РН-Сервис-Склад"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РН-Ставропольнефтегаз
Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Отсутствуют
34.20
Документация лота
Кол-во: 6
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