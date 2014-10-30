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    Главная / Торги / предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.д

    предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.д

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.10.2014 08:0030.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410331Дата и время окончания срока приема заявок предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.дЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410331

    Уникальный номер закупки

    02-231014/490

    Номер закупки

    Наименование закупки

    предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.д

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информация о дополнительных условиях тендера

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-03

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrusheva@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушева Елена Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное оборудование

    Ключевые слова:

    транспорт, вагон

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.д

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.10.2014 08:00 GMT +330.10.2014 08:0030.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410331Дата и время окончания срока приема заявок предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.дЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    30.10.2014 08:0030.10.2014 08:0030.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410331Дата и время вскрытия заявок предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.дЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 08:0031.10.2014 08:0031.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410331Подведение итогов не позднее предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.дЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 08:0031.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410331Подведение итогов не позднее предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.дЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.д

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    станция Кольцово Свердловской ж.д с подачей на подъездной путь грузоотправителя ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту выполнения услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.23.1

    Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрования и очистки газов

    Документация лота

    Информация о дополнительных условиях тендера

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "предоставление порожних вагонов "

    Кол-во: 161

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