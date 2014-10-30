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Номер извещения
ГП410331
Уникальный номер закупки
02-231014/490
Наименование закупки
предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.д
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-03
Факс
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Адрес электронной почты
vahrusheva@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушева Елена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.д
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2014 08:00 GMT +330.10.2014 08:0030.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410331Дата и время окончания срока приема заявок предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.дЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.10.2014 08:0030.10.2014 08:0030.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410331Дата и время вскрытия заявок предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.дЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 08:0031.10.2014 08:0031.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410331Подведение итогов не позднее предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.дЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201431.10.2014 08:0031.10.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410331Подведение итогов не позднее предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.дЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.д
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
станция Кольцово Свердловской ж.д с подачей на подъездной путь грузоотправителя ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
29.23.1
Документация лота
Кол-во: 161
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