предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.д

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП410331 Уникальный номер закупки 02-231014/490 Номер закупки Наименование закупки предоставление порожних вагонов для транспортировки установки двухшаровой V=600 м3 и установки одношаровой V=600 м3 со станции Кольцово Свердловской ж.д грузоотправитель ОАО «Уралхиммаш» 620010 г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,33 на станцию Коротчаево (Фарафонтьевская) Свердловской ж.д Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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