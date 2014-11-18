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Номер извещения
31401627059
Уникальный номер закупки
197/47-2014
Наименование закупки
Покупка фильтров для дымоуловителя
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
23.10.2014 08:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-92-03
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пелевин Максим Константинович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Покупка фильтров для дымоуловителя BOFA V300E
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.11.2014 10:00 GMT +318.11.2014 10:0018.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401627059Дата и время окончания срока приема заявок Покупка фильтров для дымоуловителя BOFA V300EЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.11.2014 09:0021.11.2014 09:0021.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401627059Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка фильтров для дымоуловителя BOFA V300EЕкатеринбург
Дата и время проведения
21.11.2014 09:0021.11.2014 09:0021.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401627059Дата и время проведения Покупка фильтров для дымоуловителя BOFA V300EЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 12:0021.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401627059Подведение итогов не позднее Покупка фильтров для дымоуловителя BOFA V300EЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка фильтров для дымоуловителя BOFA V300E
Начальная цена
340 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, характеристики и количество товара: фильтры для дымоуловителя BOFA V300E в количестве 116 штук. Наименование и описание в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 197/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 197/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика в городе Екатеринбурге.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 116
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