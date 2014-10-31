"Выполнение работ по модернизации и переоборудованию"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за выполненные работы производится на основании форм КС-3 и КС-2, подписанных Заказчиком, а также передачи Заказчику одного экземпляра исполнительной документации, в течение 30 календарных дней с даты представления счета-фактуры и счета Заказчику. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.