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    Главная / Торги / выполнение работ по капитальному ремонту стального водопровода и напорного коллектора ОАО «МАШ»

    выполнение работ по капитальному ремонту стального водопровода и напорного коллектора ОАО «МАШ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.10.2014 10:3027.10.2014 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401625827Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по капитальному ремонту стального водопровода и напорного коллектора ОАО «МАШ».141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401625827

    Уникальный номер закупки

    178

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ по капитальному ремонту стального водопровода и напорного коллектора ОАО «МАШ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.10.2014 16:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Смета4

    Смета1

    Смета2

    Смета3

    Документация

    Деф.акт1

    Деф.акт2

    Деф.акт3

    Деф.акт4

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-29-40

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Панормова Анна Юрьевна,panormova@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту стального водопровода и напорного коллектора ОАО «МАШ».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2014 10:30 GMT +327.10.2014 10:3027.10.2014 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401625827Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по капитальному ремонту стального водопровода и напорного коллектора ОАО «МАШ».141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    27.10.2014 10:3027.10.2014 10:3027.10.2014 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401625827Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по капитальному ремонту стального водопровода и напорного коллектора ОАО «МАШ».141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2014 10:0028.10.2014 10:0028.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401625827Подведение итогов не позднее выполнение работ по капитальному ремонту стального водопровода и напорного коллектора ОАО «МАШ».141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201428.10.2014 10:0028.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401625827Подведение итогов не позднее выполнение работ по капитальному ремонту стального водопровода и напорного коллектора ОАО «МАШ».141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту стального водопровода и напорного коллектора ОАО «МАШ».

    Начальная цена

    35 877 091,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с процедурной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, Терминал FРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.21

    Производство общестроительных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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