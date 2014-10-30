Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Изготовление рекламно-полиграфической продукции 356

    Изготовление рекламно-полиграфической продукции 356

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.10.2014 12:0030.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401625689Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление рекламно-полиграфической продукции 356Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401625689

    Уникальный номер закупки

    356

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление рекламно-полиграфической продукции 356

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.10.2014 16:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Извещение

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого кционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Конструкторское бюро измерительных приборов Квазар
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Почтовый адрес

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А

    Контактный телефон

    +7 831 430-53-27

    Факс

    +7 831 430-53-27

    Адрес электронной почты

    oui@kvazar.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Работинский Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление рекламно-полиграфической продукции 356

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.10.2014 12:00 GMT +330.10.2014 12:0030.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401625689Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление рекламно-полиграфической продукции 356Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    30.10.2014 12:0030.10.2014 12:0030.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401625689Дата и время вскрытия заявок Изготовление рекламно-полиграфической продукции 356Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 23:5931.10.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401625689Подведение итогов не позднее Изготовление рекламно-полиграфической продукции 356Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление рекламно-полиграфической продукции 356

    Начальная цена

    42 010,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Набор из трех позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 50%
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар

    Адрес местонахождения

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.1

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление рекламно-полиграфической продукции 356"

    Кол-во: 3

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Малая закупка (Аэрофлот) № ГП237020
    Экран защитный пластиковый МС ЕЛАТ для лица
    Экран защитный пластиковый МС ЕЛАТ для лица
    593151
    Закупки корпоративных заказчиков
    Малая закупка (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запрос предложений № ГП237012
    Приобретение «ДВС ЯМЗ-238М2-1000186»
    Приобретение «ДВС ЯМЗ-238М2-1000186»
    593140
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП237019
    Металлопродукция, отводы, канаты стальные для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 39523
    Металлопродукция, отводы, канаты стальные для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 39523
    593155
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014153
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО «СТНГ»
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    СК РУСВЕЛДИНГ
    Попозиционная № ГП237017
    Грозоразрядники (Разрядник разделительный взрывозащищенный)
    Грозоразрядники (Разрядник разделительный взрывозащищенный)
    593144
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Конкурентный отбор № 32211077822
    Поставка аэрозоля защитного
    Поставка аэрозоля защитного
    593113
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    410 256
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Маркетинговые исследования № 32211062960
    Поставка строительной техники (установка ГНБ)
    Поставка строительной техники (установка ГНБ)
    590928
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    19 533 972
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211077878
    Поставка манометров
    Поставка манометров
    593015
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    406 442
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить