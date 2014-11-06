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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку расходных материалов для оргтехники

    На право заключения договора на поставку расходных материалов для оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.11.2014 10:0006.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401625657Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку расходных материалов для оргтехникиАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401625657

    Уникальный номер закупки

    82/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку расходных материалов для оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.10.2014 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 160

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    s.artemeva@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Артемьева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Оборудование офисное и его части

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку расходных материалов для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.11.201407.11.2014 10:0007.11.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401625657Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку расходных материалов для оргтехникиАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    10.11.2014 10:0010.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401625657Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку расходных материалов для оргтехникиАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.11.201410.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401625657Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку расходных материалов для оргтехникиАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку расходных материалов для оргтехники

    Начальная цена

    865 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    43 250,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    43 250,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    307 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Москва, ул.Садовническая, д.55/26, стр.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с котировочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30.01.2

    Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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