на выполнение работ по реконструкции терминала F: замена воздухоохладителей и дренажных линий в существующих вентустановках, в т.ч. разработка Рабочей документации (повторно)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401625457 Уникальный номер закупки 176 Номер закупки Наименование закупки на выполнение работ по реконструкции терминала F: замена воздухоохладителей и дренажных линий в существующих вентустановках, в т.ч. разработка Рабочей документации (повторно) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево

Все закупки и тендеры АО МАШ Юридический адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Почтовый адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Контактный телефон +7 495 578-29-40 Факс Адрес электронной почты sopkp@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Панормова Анна Юрьевна,Panormova@svo.aero Место рассмотрения предложений 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101 Закупки и тендеры Московская Область Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий Ключевые слова:

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