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Номер извещения
31401625482
Уникальный номер закупки
390/2014
Наименование закупки
Поставка запорной арматуры: Лот № 1 – Поставка вентилей, кранов шаровых, фланцев, задвижек стальных Лот № 2 – Задвижки с обрезиненным клином Лот № 3 – Поставка задвижки с обрезиненным клином Ду1000 Лот № 4 – Поставка затворов дисковых поворотных Лот № 5 – Поставка затвора дискового поворотного фланцевого Ду1000
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.10.2014 15:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
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Лот № 1 – Поставка вентилей, кранов шаровых, фланцев, задвижек стальных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2014 11:00 GMT +330.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401625482Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 – Поставка вентилей, кранов шаровых, фланцев, задвижек стальныхАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
30.10.2014 11:0030.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401625482Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 – Поставка вентилей, кранов шаровых, фланцев, задвижек стальныхАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 18:0021.11.2014 18:0021.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401625482Подведение итогов не позднее Лот № 1 – Поставка вентилей, кранов шаровых, фланцев, задвижек стальныхАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 – Поставка вентилей, кранов шаровых, фланцев, задвижек стальных
Начальная цена
118 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка задвижек с обрезиненным клином
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2014 11:00 GMT +330.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401625482Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижек с обрезиненным клиномАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
30.10.2014 11:0030.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401625482Дата и время вскрытия заявок Поставка задвижек с обрезиненным клиномАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 18:0021.11.2014 18:0021.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401625482Подведение итогов не позднее Поставка задвижек с обрезиненным клиномАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка задвижек с обрезиненным клином
Начальная цена
833 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка задвижки с обрезиненным клином Ду1000
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2014 11:00 GMT +330.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401625482Дата и время окончания срока приема заявок Поставка задвижки с обрезиненным клином Ду1000Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
30.10.2014 11:0030.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401625482Дата и время вскрытия заявок Поставка задвижки с обрезиненным клином Ду1000Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 18:0021.11.2014 18:0021.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401625482Подведение итогов не позднее Поставка задвижки с обрезиненным клином Ду1000Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка задвижки с обрезиненным клином Ду1000
Начальная цена
814 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка затворов дисковых поворотных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2014 11:00 GMT +330.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401625482Дата и время окончания срока приема заявок Поставка затворов дисковых поворотныхАдминистративные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
30.10.2014 11:0030.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401625482Дата и время вскрытия заявок Поставка затворов дисковых поворотныхАдминистративные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 18:0021.11.2014 18:0021.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401625482Подведение итогов не позднее Поставка затворов дисковых поворотныхАдминистративные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка затворов дисковых поворотных
Начальная цена
205 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка затвора дискового поворотного фланцевого Ду1000
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2014 11:00 GMT +330.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401625482Дата и время окончания срока приема заявок Поставка затвора дискового поворотного фланцевого Ду1000Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
30.10.2014 11:0030.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401625482Дата и время вскрытия заявок Поставка затвора дискового поворотного фланцевого Ду1000Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 18:0021.11.2014 18:0021.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401625482Подведение итогов не позднее Поставка затвора дискового поворотного фланцевого Ду1000Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка затвора дискового поворотного фланцевого Ду1000
Начальная цена
544 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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