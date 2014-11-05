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    Главная / Торги / Поставка программного обеспечения СA компании Hewlett Packard для дисковых серверов ХР 24000 и ХР 9500 для нужд ГПБ (ОАО)

    Поставка программного обеспечения СA компании Hewlett Packard для дисковых серверов ХР 24000 и ХР 9500 для нужд ГПБ (ОАО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.11.2014 17:0005.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410325Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения CA компании Hewlett Packard для дисковых массивов ХР 24000 и ХР 9500 для нужд ГПБ (ОАО) МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410325

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка программного обеспечения СA компании Hewlett Packard для дисковых серверов ХР 24000 и ХР 9500 для нужд ГПБ (ОАО)

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 968 813-86-38

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    alla.kuznetsova@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Алла Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка программного обеспечения CA компании Hewlett Packard для дисковых массивов ХР 24000 и ХР 9500 для нужд ГПБ (ОАО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.11.201417.11.2014 12:1517.11.2014 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410325Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения CA компании Hewlett Packard для дисковых массивов ХР 24000 и ХР 9500 для нужд ГПБ (ОАО) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка программного обеспечения CA компании Hewlett Packard для дисковых массивов ХР 24000 и ХР 9500 для нужд ГПБ (ОАО)

    Начальная цена

    163 647,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Новочерёмушкинская. д.63Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30.0

    Производство офисного оборудования и вычислительной техники

    Документация лота

    документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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