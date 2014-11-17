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Номер извещения
31401624512
Уникальный номер закупки
196/47-2014
Наименование закупки
Покупка светлых нефтепродуктов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
22.10.2014 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-10-44
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новичкова Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.11.2014 10:00 GMT +317.11.2014 10:0017.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401624512Дата и время окончания срока приема заявок Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.11.2014 09:0020.11.2014 09:0020.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401624512Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)Екатеринбург
Дата и время проведения
20.11.2014 09:0020.11.2014 09:0020.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401624512Дата и время проведения Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
20.11.2014 12:0020.11.2014 12:0020.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401624512Подведение итогов не позднее Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)
Начальная цена
13 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, характеристики и количество товара. Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) ориентировочное количество 370 000 литров, ассортимент и характеристики в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 196/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 196/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
поставка нефтепродуктов производится путем заправки транспортных средств заказчика с использованием топливных карт на автозаправочных станциях (АЗС) продавца с круглосуточным режимом работы на территории Российской ФедерацииАвтозаправочные комплексы и станции по приему топливных карт должны быть расположены на территории Свердловской, Астраханской, Архангельской и Мурманской областей в количестве не менее 50 в каждой области.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 370000
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