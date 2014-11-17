Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в качестве предоплаты (авансовый платеж). Размер вносимого аванса и периодичность платежей определяются заказчиком самостоятельно, в зависимости от потребности в товаре. Срок поставки (выборки) товара: после поступления предварительной оплаты (авансового платежа) на расчетный счет продавца, партиями в течение 2015 года, на основании устной заявки заказчика.Поставка нефтепродуктов производится путем заправки транспортных средств заказчика с использованием топливных карт на автозаправочных станциях (АЗС) продавца с круглосуточным режимом работы на территории Российской ФедерацииАвтозаправочные комплексы и станции по приему топливных карт должны быть расположены на территории Свердловской, Астраханской, Архангельской и Мурманской областей в количестве не менее 50 в каждой области.