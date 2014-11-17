Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Покупка светлых нефтепродуктов

    Покупка светлых нефтепродуктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.11.2014 10:0017.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401624512Дата и время окончания срока приема заявок Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401624512

    Уникальный номер закупки

    196/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка светлых нефтепродуктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.10.2014 13:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 196/47-2014

    Документация к Извещению № 196/47-2014

    Изменение в Документации к Извещению № 196/47-2014

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-10-44

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новичкова Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.11.2014 10:00 GMT +317.11.2014 10:0017.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401624512Дата и время окончания срока приема заявок Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.11.2014 09:0020.11.2014 09:0020.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401624512Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)Екатеринбург

    Дата и время проведения

    20.11.2014 09:0020.11.2014 09:0020.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401624512Дата и время проведения Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    20.11.2014 12:0020.11.2014 12:0020.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401624512Подведение итогов не позднее Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.11.201420.11.2014 12:0020.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401624512Подведение итогов не позднее Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)

    Начальная цена

    13 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, характеристики и количество товара. Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) ориентировочное количество 370 000 литров, ассортимент и характеристики в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 196/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 196/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    поставка нефтепродуктов производится путем заправки транспортных средств заказчика с использованием топливных карт на автозаправочных станциях (АЗС) продавца с круглосуточным режимом работы на территории Российской ФедерацииАвтозаправочные комплексы и станции по приему топливных карт должны быть расположены на территории Свердловской, Астраханской, Архангельской и Мурманской областей в количестве не менее 50 в каждой области.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в качестве предоплаты (авансовый платеж). Размер вносимого аванса и периодичность платежей определяются заказчиком самостоятельно, в зависимости от потребности в товаре. Срок поставки (выборки) товара: после поступления предварительной оплаты (авансового платежа) на расчетный счет продавца, партиями в течение 2015 года, на основании устной заявки заказчика.Поставка нефтепродуктов производится путем заправки транспортных средств заказчика с использованием топливных карт на автозаправочных станциях (АЗС) продавца с круглосуточным режимом работы на территории Российской ФедерацииАвтозаправочные комплексы и станции по приему топливных карт должны быть расположены на территории Свердловской, Астраханской, Архангельской и Мурманской областей в количестве не менее 50 в каждой области.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51

    Оптовая торговля топливом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светлые нефтепродукты"

    Кол-во: 370000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014153
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО «СТНГ»
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    СК РУСВЕЛДИНГ
    Попозиционная № ГП237017
    Грозоразрядники (Разрядник разделительный взрывозащищенный)
    Грозоразрядники (Разрядник разделительный взрывозащищенный)
    593144
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Конкурентный отбор № 32211077822
    Поставка аэрозоля защитного
    Поставка аэрозоля защитного
    593113
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    410 256
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Маркетинговые исследования № 32211062960
    Поставка строительной техники (установка ГНБ)
    Поставка строительной техники (установка ГНБ)
    590928
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    19 533 972
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211077878
    Поставка манометров
    Поставка манометров
    593015
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    406 442
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Конкурентный отбор № 32211077830
    Поставка ГРПШ
    Поставка ГРПШ
    593124
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    3 786 516
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211077891
    Поставка строительных материалов и принадлежностей
    Поставка строительных материалов и принадлежностей
    593056
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    400 437
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Запрос предложений № 32211077897
    Текущий ремонт тепловозов серии ТГМ-4А, ТГМ-4Б в объеме ТР-1 в соответствии с техническим заданием (Приложение №2 к Договору (приложение №1 к Закупочной документации)
    Текущий ремонт тепловозов серии ТГМ-4А, ТГМ-4Б в объеме ТР-1 в соответствии с техническим...
    592307
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 07:30(GMT+03:00)
    1 524 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить