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Номер извещения
31401624377
Уникальный номер закупки
52
Наименование закупки
Поставка стенда измерений РТХ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
22.10.2014 13:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-76
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
amm@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тасенко Надежда Николаевна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стенда измерений РТХ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.11.2014 05:10 GMT +318.11.2014 05:1018.11.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401624377Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стенда измерений РТХЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
18.11.2014 05:10GMT +318.11.2014 05:1018.11.2014 05:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401624377Дата и время вскрытия заявок Поставка стенда измерений РТХЖелезногорск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.11.201420.11.2014 06:4020.11.2014 06:40Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401624377Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стенда измерений РТХЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
20.11.2014 06:4020.11.2014 06:4020.11.2014 06:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401624377Подведение итогов не позднее Поставка стенда измерений РТХЖелезногорск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стенда измерений РТХ
Начальная цена
82 368 729,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
662972, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, дом 52Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Отсутствуют
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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