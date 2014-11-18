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    Главная / Торги / Поставка стенда измерений РТХ

    Поставка стенда измерений РТХ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.11.2014 05:1018.11.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401624377Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стенда измерений РТХЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401624377

    Уникальный номер закупки

    52

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стенда измерений РТХ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.10.2014 13:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    конкурсная документация

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-76

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    amm@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тасенко Надежда Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стенда измерений РТХ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.11.2014 05:10 GMT +318.11.2014 05:1018.11.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401624377Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стенда измерений РТХЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.11.2014 05:10GMT +318.11.2014 05:1018.11.2014 05:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401624377Дата и время вскрытия заявок Поставка стенда измерений РТХЖелезногорск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.11.201420.11.2014 06:4020.11.2014 06:40Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401624377Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стенда измерений РТХЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    20.11.2014 06:4020.11.2014 06:4020.11.2014 06:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401624377Подведение итогов не позднее Поставка стенда измерений РТХЖелезногорск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.11.201420.11.2014 06:4020.11.2014 06:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401624377Подведение итогов не позднее Поставка стенда измерений РТХЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стенда измерений РТХ

    Начальная цена

    82 368 729,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    662972, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, дом 52Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20

    Производство контрольно-измерительных приборов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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