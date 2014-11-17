Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в качестве предоплаты (авансовый платеж) или внесения денежных средств в кассу. В случае необходимости заказчику должна быть предоставлена возможность отсрочки платежа.Срок поставки (выборки) товара: не позднее 2 (Двух) рабочих дней после поступления предварительной оплаты (авансового платежа) на расчетный счет продавца, в течение срока действия договора до 31 декабря 2015 года.Условия поставки товара: поставка нефтепродуктов производится путем заправки транспортных средств заказчика с использованием электронных карт на автозаправочных станциях (АЗС) продавца с круглосуточным режимом работы в г. Екатеринбурге и на всей территории Свердловской области.Автозаправочные комплексы и станции по приему электронных карт продавца должны быть расположены на всей территории Свердловской области, в количестве не менее 150.