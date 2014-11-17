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    Главная / Торги / Покупка светлых нефтепродуктов

    Покупка светлых нефтепродуктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.11.2014 10:0017.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401624288Дата и время окончания срока приема заявок Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401624288

    Уникальный номер закупки

    195/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка светлых нефтепродуктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.10.2014 13:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 195/47-2014

    Изменение в Документации к Извещению № 195/47-2014

    Изменения в извещении

    Документация к Извещению № 195/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-10-44

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новичкова Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.11.2014 10:00 GMT +317.11.2014 10:0017.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401624288Дата и время окончания срока приема заявок Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.11.2014 09:0019.11.2014 09:0019.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401624288Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)Екатеринбург

    Дата и время проведения

    19.11.2014 09:0019.11.2014 09:0019.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401624288Дата и время проведения Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401624288Подведение итогов не позднее Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401624288Подведение итогов не позднее Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо)

    Начальная цена

    9 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, характеристики и количество товара: Светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) ориентировочное количество 237 000 литров, ассортимент и характеристики в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 195/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 195/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    поставка нефтепродуктов производится путем заправки транспортных средств заказчика с использованием электронных карт на автозаправочных станциях (АЗС) продавца с круглосуточным режимом работы в г. Екатеринбурге и на всей территории Свердловской области.Автозаправочные комплексы и станции по приему электронных карт продавца должны быть расположены на всей территории Свердловской области, в количестве не менее 150.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в качестве предоплаты (авансовый платеж) или внесения денежных средств в кассу. В случае необходимости заказчику должна быть предоставлена возможность отсрочки платежа.Срок поставки (выборки) товара: не позднее 2 (Двух) рабочих дней после поступления предварительной оплаты (авансового платежа) на расчетный счет продавца, в течение срока действия договора до 31 декабря 2015 года.Условия поставки товара: поставка нефтепродуктов производится путем заправки транспортных средств заказчика с использованием электронных карт на автозаправочных станциях (АЗС) продавца с круглосуточным режимом работы в г. Екатеринбурге и на всей территории Свердловской области.Автозаправочные комплексы и станции по приему электронных карт продавца должны быть расположены на всей территории Свердловской области, в количестве не менее 150.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51

    Оптовая торговля топливом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светлые нефтепродукты"

    Кол-во: 237000

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