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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП410327
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка доски обрезной, сорт 1-3 на ноябрь-декабрь для нужд ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
22.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, дом 2
Почтовый адрес
197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, дом 18
Контактный телефон
+7 812 305-91-81
Факс
+7 812 305-91-79
Адрес электронной почты
konstantin.ratushniy@etalongroup.com
Ф.И.О. контактного лица
Ратушный Константин Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка доски обрезной, сорт 1-3 на ноябрь-декабрь для нужд ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка доски обрезной, сорт 1-3 на ноябрь-декабрь для нужд ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочный ежемесячный объем 300 м3, период: ноябрь-декабрь
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО УПТК-ЛенСпецСМУ
Все закупки и тендеры ЗАО УПТК-ЛенСпецСМУ
Адрес местонахождения
197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, дом 2
197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, дом 18
Наименование заказчика
ЗАО УПТК-ЛенСпецСМУ
Все закупки и тендеры ЗАО УПТК-ЛенСпецСМУ
Адрес местонахождения
197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, дом 2
197348, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, дом 18
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
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