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    Главная / Торги / право заключения договора поставки аппарата высоковольтных импульсов

    право заключения договора поставки аппарата высоковольтных импульсов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.11.2014 10:0011.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401623617Дата и время окончания срока приема заявок поставка аппарата высоковольтных импульсов Южно-СахалинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401623617

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    право заключения договора поставки аппарата высоковольтных импульсов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.10.2014 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация о проведении аукциона в эл. форме

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Аэропорт Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры «Аэропорт Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21

    Почтовый адрес

    693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21

    Контактный телефон

    +7 4242 78-83-85

    Факс

    +7 4242 78-83-85

    Адрес электронной почты

    rmelnik@airportus.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мельник Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Южно-Сахалинск

    Закупки и тендеры Сахалинская Область

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аппарата высоковольтных импульсов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.11.2014 10:00 GMT +311.11.2014 10:0011.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401623617Дата и время окончания срока приема заявок поставка аппарата высоковольтных импульсов Южно-Сахалинск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.11.2014 10:0013.11.2014 10:0013.11.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401623617Дата окончания срока рассмотрения заявок поставка аппарата высоковольтных импульсов Южно-Сахалинск

    Дата и время проведения

    14.11.2014 09:0014.11.2014 09:0014.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401623617Дата и время проведения поставка аппарата высоковольтных импульсов Южно-Сахалинск

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401623617Подведение итогов не позднее поставка аппарата высоковольтных импульсов Южно-Сахалинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401623617Подведение итогов не позднее поставка аппарата высоковольтных импульсов Южно-Сахалинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппарата высоковольтных импульсов

    Начальная цена

    1 017 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 170,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    определяется документацией о проведении аукциона в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    определяется документацией о проведении аукциона в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    определяется документацией о проведении аукциона в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Аэропорт Южно-Сахалинск»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Аэропорт Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры «Аэропорт Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.2

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    документация о проведении аукциона в эл. форме

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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