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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по вырубке и расчистке от древесно кустарниковой растительности на территории водозаборов НСУ и Оренбург - 1 для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по вырубке и расчистке от древесно кустарниковой растительности на территории водозаборов НСУ и Оренбург - 1 для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.10.2014 08:0030.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401623481Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вырубке и очистке от древесно кустарниковой растительности территории водозаборов НСУ и Оренбург-1 для нужд ООО «Оренбург Водоканал»г.Оренбург, ул. Потехина, д.41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401623481

    Уникальный номер закупки

    39

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по вырубке и расчистке от древесно кустарниковой растительности на территории водозаборов НСУ и Оренбург - 1 для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.10.2014 10:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение1 Техническое задание

    Приложение4 Форма подачи предложений

    Закупочная документация

    Приложение2 Договор

    Приложение3 Критерии оценки предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    g.rudenko@oren-vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Руденко Георгий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Оренбург, ул. Потехина, д.41

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Услуги по водоотведению; шлам сточных вод

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по вырубке и очистке от древесно кустарниковой растительности территории водозаборов НСУ и Оренбург-1 для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.10.2014 08:00 GMT +330.10.2014 08:0030.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401623481Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вырубке и очистке от древесно кустарниковой растительности территории водозаборов НСУ и Оренбург-1 для нужд ООО «Оренбург Водоканал»г.Оренбург, ул. Потехина, д.41

    Дата и время вскрытия заявок

    30.10.2014 08:0030.10.2014 08:0030.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401623481Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по вырубке и очистке от древесно кустарниковой растительности территории водозаборов НСУ и Оренбург-1 для нужд ООО «Оренбург Водоканал»г.Оренбург, ул. Потехина, д.41

    Подведение итогов не позднее

    06.11.2014 12:0006.11.2014 12:0006.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401623481Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вырубке и очистке от древесно кустарниковой растительности территории водозаборов НСУ и Оренбург-1 для нужд ООО «Оренбург Водоканал»г.Оренбург, ул. Потехина, д.41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.11.201406.11.2014 12:0006.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401623481Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вырубке и очистке от древесно кустарниковой растительности территории водозаборов НСУ и Оренбург-1 для нужд ООО «Оренбург Водоканал»г.Оренбург, ул. Потехина, д.41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по вырубке и очистке от древесно кустарниковой растительности территории водозаборов НСУ и Оренбург-1 для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Начальная цена

    900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д.41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    90.00.3

    Уборка территории и аналогичная деятельность

    Документация лота

    Приложение1 Техническое задание

    29.09.2016

    Приложение4 Форма подачи предложений

    29.09.2016

    Закупочная документация

    29.09.2016

    Приложение2 Договор

    29.09.2016

    Приложение3 Критерии оценки предложений

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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