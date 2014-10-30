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    Главная / Торги / Источник бесперебойного питания

    Источник бесперебойного питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.10.2014 16:0030.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410318Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ИБПБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410318

    Уникальный номер закупки

    22.10.14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Источник бесперебойного питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Запрос предложений на поставку источника бесперебойного питания

    Опросный лист

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    losik_a@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосик Андрей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ИБП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.10.2014 16:00 GMT +330.10.2014 16:0030.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410318Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ИБПБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    30.10.2014 16:0030.10.2014 16:0030.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410318Дата и время вскрытия заявок Поставка ИБПБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    14.11.2014 16:0014.11.2014 16:0014.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410318Подведение итогов не позднее Поставка ИБПБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.11.201414.11.2014 16:0014.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410318Подведение итогов не позднее Поставка ИБПБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ИБП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Томск ООО "криогенмаш-газ"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.62.1

    Производство, кроме ремонта, прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, без электрооборудования для двигателей и транспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система ИБП"

    Кол-во: 1

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