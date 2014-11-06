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    Главная / Торги / О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на ремонт кранового пути мостового грузоподъемного крана, заводской №65085, установленного в производственном корпусе ОАО «ОКБ «Новатор»

    О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на ремонт кранового пути мостового грузоподъемного крана, заводской №65085, установленного в производственном корпусе ОАО «ОКБ «Новатор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.11.2014 21:5906.11.2014 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401624236Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кранового пути мостового грузоподъемного крана, заводской № 65085, установленного в производственном корпусе ОАО «ОКБ «Новатор»ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401624236

    Уникальный номер закупки

    254/25-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О проведении запроса котировок цен на право заключения договора на ремонт кранового пути мостового грузоподъемного крана, заводской №65085, установленного в производственном корпусе ОАО «ОКБ «Новатор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.10.2014 12:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ №254/25-2014 по Запросу котировок цен

    Документация к ИЗВЕЩЕНИЮ №254/25-2014 о проведении запроса цен

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-83-36

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    zhukovan@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионов Владимир Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    кран, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт кранового пути мостового грузоподъемного крана, заводской № 65085, установленного в производственном корпусе ОАО «ОКБ «Новатор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.11.2014 21:59 GMT +306.11.2014 21:5906.11.2014 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401624236Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кранового пути мостового грузоподъемного крана, заводской № 65085, установленного в производственном корпусе ОАО «ОКБ «Новатор»Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.11.2014 21:5906.11.2014 21:5906.11.2014 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401624236Дата и время вскрытия заявок Ремонт кранового пути мостового грузоподъемного крана, заводской № 65085, установленного в производственном корпусе ОАО «ОКБ «Новатор»Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.11.201413.11.2014 19:5913.11.2014 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401624236Подведение итогов не позднее Ремонт кранового пути мостового грузоподъемного крана, заводской № 65085, установленного в производственном корпусе ОАО «ОКБ «Новатор»Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт кранового пути мостового грузоподъемного крана, заводской № 65085, установленного в производственном корпусе ОАО «ОКБ «Новатор»

    Начальная цена

    325 606,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 254/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 254/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансирование не предусматривается. Оплата выполненных работ производится в течение десяти рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2. Приступить к выполнению работ не позднее трех рабочих дней со дня подписания договора. Работы выполнить в течении пятнадцати календарных дней со дня начала работ. Все работы выполняются во вторую, третью смены и в выходные дни.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.22.9

    Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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