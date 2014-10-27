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    Главная / Торги / изготовление опок

    изготовление опок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410315Дата и время окончания срока приема заявок изготовление опочной оснасткиКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410315

    Уникальный номер закупки

    16

    Номер закупки

    Наименование закупки

    изготовление опок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    чертежи

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 197-15-05

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    vladimir.chumakov1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Чумаков Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление опочной оснастки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2014 10:00 GMT +327.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410315Дата и время окончания срока приема заявок изготовление опочной оснасткиКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    27.10.2014 10:0027.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410315Дата и время вскрытия заявок изготовление опочной оснасткиКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.10.201427.10.2014 10:3027.10.2014 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410315Подведение итогов не позднее изготовление опочной оснасткиКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление опочной оснастки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    комплект опок согласно прилагаемой документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-ПетербургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата в течение 60 календ. дней после изготовления
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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