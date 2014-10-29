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Номер извещения
ГП410314
Уникальный номер закупки
16
Наименование закупки
Изготовление опочной оснастки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 197-15-05
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
vladimir.chumakov1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Чумаков Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление опок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.10.2014 10:00 GMT +329.10.2014 10:0029.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410314Дата и время окончания срока приема заявок изготовление опокКолпино
Дата и время вскрытия заявок
29.10.2014 10:0029.10.2014 10:0029.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410314Дата и время вскрытия заявок изготовление опокКолпино
Подведение итогов не позднее
29.10.2014 10:3029.10.2014 10:3029.10.2014 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410314Подведение итогов не позднее изготовление опокКолпино
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление опок
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-петербург, г.КолпиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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