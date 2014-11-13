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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания

    Поставка продуктов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.11.2014 13:0013.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401621812Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401621812

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.10.2014 17:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1 к Техническому заданию

    Аукционная документация 24-ОАЭ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 225

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пронина Мария Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.11.2014 13:00 GMT +313.11.2014 13:0013.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401621812Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания г. Санкт-Петербург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.11.2014 13:0014.11.2014 13:0014.11.2014 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401621812Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продуктов питания г. Санкт-Петербург

    Дата и время проведения

    17.11.2014 13:0017.11.2014 13:0017.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401621812Дата и время проведения Поставка продуктов питания г. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401621812Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания г. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401621812Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания

    Начальная цена

    4 722 207,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    472 220,75 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    472 220,75

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Хользунов пер., д. 14, г. Москва, Б. Козловский пер., д. 6, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 35 Б, г. Москва, пр. Вернадского, д. 100, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19,корпус 14, г. Москва, Погонный пр., д. 10, г. Москва, 2-й Вязовский пр., д. 4 а, г. Москва, ул. Большая Оленья, д. 8, г. Москва, ул. Ольховская, д. 25, г. Москва, 1-й Хорошевский пр., д. 3, г. Москва, Ленинградский пр., д. 41, г. Москва, 1-й Краснокурсантский пр., д. 1/4, г. Москва, Госпитальная пл., д. 3, г. Москва, пос. Мосренген, ул. Героя России Соломатина, в/ч 61899, г. Москва, ул. Головачева, д. 2, г. Москва, Рублевское ш., д.68 г. Москва, Пресненский вал, д.9 МО, Наро-Фоминский район, Г.П. Калининец, МО, г. Серпухов, ул. Бригадная 17, МО, Красногорский район, пос. Новый, госпиталь им. Вишневского, МО, Одинцовский район, пос. Новый городок, в/ч 662632, МО, г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, в/ч 43556, МО, г. Коломна, ул. Артиллеристов, в/ч 43556, МО, г.Климовск, ул. Школьная, д.20 МО, г. Егорьевск-6, в/ч 48905, МО, г. Можайск-3, в/ч 52025, МО, г. Можайск-10. Иные сведения о закупке находятся в Аукционной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 дней после поставки товара и представления заказчику счета, счет-фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12). Иные сведения о закупке находятся в Аукционной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.3

    Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания"

    Кол-во: 169180

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