Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

г. Москва, Хользунов пер., д. 14, г. Москва, Б. Козловский пер., д. 6, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 35 Б, г. Москва, пр. Вернадского, д. 100, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19,корпус 14, г. Москва, Погонный пр., д. 10, г. Москва, 2-й Вязовский пр., д. 4 а, г. Москва, ул. Большая Оленья, д. 8, г. Москва, ул. Ольховская, д. 25, г. Москва, 1-й Хорошевский пр., д. 3, г. Москва, Ленинградский пр., д. 41, г. Москва, 1-й Краснокурсантский пр., д. 1/4, г. Москва, Госпитальная пл., д. 3, г. Москва, пос. Мосренген, ул. Героя России Соломатина, в/ч 61899, г. Москва, ул. Головачева, д. 2, г. Москва, Рублевское ш., д.68 г. Москва, Пресненский вал, д.9 МО, Наро-Фоминский район, Г.П. Калининец, МО, г. Серпухов, ул. Бригадная 17, МО, Красногорский район, пос. Новый, госпиталь им. Вишневского, МО, Одинцовский район, пос. Новый городок, в/ч 662632, МО, г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, в/ч 43556, МО, г. Коломна, ул. Артиллеристов, в/ч 43556, МО, г.Климовск, ул. Школьная, д.20 МО, г. Егорьевск-6, в/ч 48905, МО, г. Можайск-3, в/ч 52025, МО, г. Можайск-10. Иные сведения о закупке находятся в Аукционной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >