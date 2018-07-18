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    Главная / Торги / Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи для ПАО «ЧМК

    Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи для ПАО «ЧМК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.07.2018 14:0018.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817507Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи для ПАО "ЧМК"ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817507

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи для ПАО «ЧМК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 06:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Образцы документов

    Анкета учатника

    Приложение №1 - Техническое задание 1

    Приложение №2 - Существенные условия договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Приложение №1 - Техническое задание 2

    Образец для вычисления Итоговой стоимости оферты

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-30-58

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ypanchenco@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панченко Юрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи для ПАО "ЧМК"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.08.201824.08.2018 12:0024.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817507Подведение итогов не позднее Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи для ПАО "ЧМК"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи для ПАО "ЧМК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, г.Челябинск, Металлургический район, улица 2-я Павелецкая 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчеты осуществляются ежемесячно после выставления Исполнителем счетов-фактур с приложением оформленных актов сдачи-приемки оказания услуг (выполнения работ), подписанного сторонами
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи для ПАО "ЧМК""

    Кол-во: 0

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