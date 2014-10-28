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Номер извещения
ГП410312
Уникальный номер закупки
13
Наименование закупки
БОЛТ; 25Х2М1Ф.019; М42-6gх170.25.; ГОСТ 7798-70ШТИФТ; 6х40; ГОСТ 3128-70ГАЙКА; 25Х1МФ; М20-6H.25.; ГОСТ 5916-70ГАЙКА; 25Х1МФ; М30-6H.25.; ГОСТ 5916-70ШТИФТ; 4х8; ГОСТ 3128-70БОЛТ; 25Х2М1Ф; М20-6gх80.25.; ГОСТ 7798-70БОЛТ; М20-6gх95.58(S30); ГОСТ 7798-70БОЛТ; М20-6gх110.58(S30); ГОСТ 7798-70ГАЙКА; М10-6H.5; ГОСТ 5915-70ШАЙБА; А20.01.08кп; ГОСТ 6958-78ШАЙБА; А.20.01.08кп; ГОСТ 11371-78
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-65-50
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
p.shirykalov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ширыкалов Петр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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БОЛТ; 25Х2М1Ф.019; М42-6gх170.25.; ГОСТ 7798-70ШТИФТ; 6х40; ГОСТ 3128-70ГАЙКА; 25Х1МФ; М20-6H.25.; ГОСТ 5916-70ГАЙКА; 25Х1МФ; М30-6H.25.; ГОСТ 5916-70ШТИФТ; 4х8; ГОСТ 3128-70БОЛТ; 25Х2М1Ф; М20-6gх80.25.; ГОСТ 7798-70БОЛТ; М20-6gх95.58(S30); ГОСТ 7798-70БОЛТ; М20-6gх110.58(S30); ГОСТ 7798-70ГАЙКА; М10-6H.5; ГОСТ 5915-70ШАЙБА; А20.01.08кп; ГОСТ 6958-78ШАЙБА; А.20.01.08кп; ГОСТ 11371-78
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.10.2014 09:00 GMT +328.10.2014 09:0028.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410312Дата и время окончания срока приема заявок БОЛТ; 25Х2М1Ф.019; М42-6gх170.25.; ГОСТ 7798-70ШТИФТ; 6х40; ГОСТ 3128-70ГАЙКА; 25Х1МФ; М20-6H.25.; ГОСТ 5916-70ГАЙКА; 25Х1МФ; М30-6H.25.; ГОСТ 5916-70ШТИФТ; 4х8; ГОСТ 3128-70БОЛТ; 25Х2М1Ф; М20-6gх80.25.; ГОСТ 7798-70БОЛТ; М20-6gх95.58(S30); ГОСТ 7798-70БОЛТ; М20-6gх110.58(S30); ГОСТ 7798-70ГАЙКА; М10-6H.5; ГОСТ 5915-70ШАЙБА; А20.01.08кп; ГОСТ 6958-78ШАЙБА; А.20.01.08кп; ГОСТ 11371-78Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
28.10.2014 09:0028.10.2014 09:0028.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410312Дата и время вскрытия заявок БОЛТ; 25Х2М1Ф.019; М42-6gх170.25.; ГОСТ 7798-70ШТИФТ; 6х40; ГОСТ 3128-70ГАЙКА; 25Х1МФ; М20-6H.25.; ГОСТ 5916-70ГАЙКА; 25Х1МФ; М30-6H.25.; ГОСТ 5916-70ШТИФТ; 4х8; ГОСТ 3128-70БОЛТ; 25Х2М1Ф; М20-6gх80.25.; ГОСТ 7798-70БОЛТ; М20-6gх95.58(S30); ГОСТ 7798-70БОЛТ; М20-6gх110.58(S30); ГОСТ 7798-70ГАЙКА; М10-6H.5; ГОСТ 5915-70ШАЙБА; А20.01.08кп; ГОСТ 6958-78ШАЙБА; А.20.01.08кп; ГОСТ 11371-78Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.10.2014 09:0030.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410312Подведение итогов не позднее БОЛТ; 25Х2М1Ф.019; М42-6gх170.25.; ГОСТ 7798-70ШТИФТ; 6х40; ГОСТ 3128-70ГАЙКА; 25Х1МФ; М20-6H.25.; ГОСТ 5916-70ГАЙКА; 25Х1МФ; М30-6H.25.; ГОСТ 5916-70ШТИФТ; 4х8; ГОСТ 3128-70БОЛТ; 25Х2М1Ф; М20-6gх80.25.; ГОСТ 7798-70БОЛТ; М20-6gх95.58(S30); ГОСТ 7798-70БОЛТ; М20-6gх110.58(S30); ГОСТ 7798-70ГАЙКА; М10-6H.5; ГОСТ 5915-70ШАЙБА; А20.01.08кп; ГОСТ 6958-78ШАЙБА; А.20.01.08кп; ГОСТ 11371-78Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.10.201430.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410312Подведение итогов не позднее БОЛТ; 25Х2М1Ф.019; М42-6gх170.25.; ГОСТ 7798-70ШТИФТ; 6х40; ГОСТ 3128-70ГАЙКА; 25Х1МФ; М20-6H.25.; ГОСТ 5916-70ГАЙКА; 25Х1МФ; М30-6H.25.; ГОСТ 5916-70ШТИФТ; 4х8; ГОСТ 3128-70БОЛТ; 25Х2М1Ф; М20-6gх80.25.; ГОСТ 7798-70БОЛТ; М20-6gх95.58(S30); ГОСТ 7798-70БОЛТ; М20-6gх110.58(S30); ГОСТ 7798-70ГАЙКА; М10-6H.5; ГОСТ 5915-70ШАЙБА; А20.01.08кп; ГОСТ 6958-78ШАЙБА; А.20.01.08кп; ГОСТ 11371-78Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
БОЛТ; 25Х2М1Ф.019; М42-6gх170.25.; ГОСТ 7798-70ШТИФТ; 6х40; ГОСТ 3128-70ГАЙКА; 25Х1МФ; М20-6H.25.; ГОСТ 5916-70ГАЙКА; 25Х1МФ; М30-6H.25.; ГОСТ 5916-70ШТИФТ; 4х8; ГОСТ 3128-70БОЛТ; 25Х2М1Ф; М20-6gх80.25.; ГОСТ 7798-70БОЛТ; М20-6gх95.58(S30); ГОСТ 7798-70БОЛТ; М20-6gх110.58(S30); ГОСТ 7798-70ГАЙКА; М10-6H.5; ГОСТ 5915-70ШАЙБА; А20.01.08кп; ГОСТ 6958-78ШАЙБА; А.20.01.08кп; ГОСТ 11371-78
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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