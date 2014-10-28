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    Главная / Торги / КОУШ; 105 ХЛ1; ГОСТ 2224-93

    КОУШ; 105 ХЛ1; ГОСТ 2224-93

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2014 09:0028.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410311Дата и время окончания срока приема заявок Закупка КОУШ; 105 ХЛ1; ГОСТ 2224-93ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410311

    Уникальный номер закупки

    12

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КОУШ; 105 ХЛ1; ГОСТ 2224-93

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупка коуш

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-17-37

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    p.shirykalov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ширыкалов Петр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Проволока, цепи и пружины

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка КОУШ; 105 ХЛ1; ГОСТ 2224-93

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.10.2014 09:00 GMT +328.10.2014 09:0028.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410311Дата и время окончания срока приема заявок Закупка КОУШ; 105 ХЛ1; ГОСТ 2224-93Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.10.2014 09:0028.10.2014 09:0028.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410311Дата и время вскрытия заявок Закупка КОУШ; 105 ХЛ1; ГОСТ 2224-93Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2014 09:0030.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410311Подведение итогов не позднее Закупка КОУШ; 105 ХЛ1; ГОСТ 2224-93Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201430.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410311Подведение итогов не позднее Закупка КОУШ; 105 ХЛ1; ГОСТ 2224-93Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка КОУШ; 105 ХЛ1; ГОСТ 2224-93

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.73

    Производство изделий из проволоки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОУШ; 105 ХЛ1; ГОСТ 2224-93"

    Кол-во: 16

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