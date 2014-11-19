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Номер извещения
31401623565
Уникальный номер закупки
058/14-ОЗП
Наименование закупки
Выполнение капитального ремонта водопровода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.10.2014 10:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 52-04-61
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
mdoich@vodokanal.info
Ф.И.О. контактного лица
Доич Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
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Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. проезд Солнечный, 22
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.11.2014 11:00 GMT +319.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401623565Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. проезд Солнечный, 22г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Дата и время вскрытия заявок
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401623565Дата и время вскрытия заявок Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. проезд Солнечный, 22г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 12:0021.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401623565Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. проезд Солнечный, 22г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. проезд Солнечный, 22
Начальная цена
1 815 671,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
45.21.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Широтная, 65 Д=110мм L=50п.м., ул. Широтная, 67 Д=110мм L=30п.м.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.11.2014 11:00 GMT +319.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401623565Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Широтная, 65 Д=110мм L=50п.м., ул. Широтная, 67 Д=110мм L=30п.м.г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Дата и время вскрытия заявок
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401623565Дата и время вскрытия заявок Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Широтная, 65 Д=110мм L=50п.м., ул. Широтная, 67 Д=110мм L=30п.м.г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 12:0021.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401623565Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Широтная, 65 Д=110мм L=50п.м., ул. Широтная, 67 Д=110мм L=30п.м.г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.11.201421.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401623565Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Широтная, 65 Д=110мм L=50п.м., ул. Широтная, 67 Д=110мм L=30п.м.г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Широтная, 65 Д=110мм L=50п.м., ул. Широтная, 67 Д=110мм L=30п.м.
Начальная цена
601 256,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
45.21.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение капитального ремонта водопровода по ул.Ялуторовская, 23Д110мм L=38п.м. и по ул. Пермякова, 39/1Д110мм L=38п.м.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.11.2014 11:00 GMT +319.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401623565Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального ремонта водопровода по ул.Ялуторовская, 23Д110мм L=38п.м. и по ул. Пермякова, 39/1Д110мм L=38п.м.г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Дата и время вскрытия заявок
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401623565Дата и время вскрытия заявок Выполнение капитального ремонта водопровода по ул.Ялуторовская, 23Д110мм L=38п.м. и по ул. Пермякова, 39/1Д110мм L=38п.м.г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 12:0021.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401623565Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта водопровода по ул.Ялуторовская, 23Д110мм L=38п.м. и по ул. Пермякова, 39/1Д110мм L=38п.м.г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.11.201421.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401623565Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта водопровода по ул.Ялуторовская, 23Д110мм L=38п.м. и по ул. Пермякова, 39/1Д110мм L=38п.м.г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение капитального ремонта водопровода по ул.Ялуторовская, 23Д110мм L=38п.м. и по ул. Пермякова, 39/1Д110мм L=38п.м.
Начальная цена
526 492,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
45.21.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Самарцева, 19вД110мм L=25 п.м., ул. Ермака, 3-7Д32мм L=25п.м., ул. Кремлевская, 34 Д32мм =20п.м.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.11.2014 11:00 GMT +319.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401623565Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Самарцева, 19вД110мм L=25 п.м., ул. Ермака, 3-7Д32мм L=25п.м., ул. Кремлевская, 34 Д32мм =20п.м.г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Дата и время вскрытия заявок
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401623565Дата и время вскрытия заявок Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Самарцева, 19вД110мм L=25 п.м., ул. Ермака, 3-7Д32мм L=25п.м., ул. Кремлевская, 34 Д32мм =20п.м.г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 12:0021.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401623565Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Самарцева, 19вД110мм L=25 п.м., ул. Ермака, 3-7Д32мм L=25п.м., ул. Кремлевская, 34 Д32мм =20п.м.г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.11.201421.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401623565Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Самарцева, 19вД110мм L=25 п.м., ул. Ермака, 3-7Д32мм L=25п.м., ул. Кремлевская, 34 Д32мм =20п.м.г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Самарцева, 19вД110мм L=25 п.м., ул. Ермака, 3-7Д32мм L=25п.м., ул. Кремлевская, 34 Д32мм =20п.м.
Начальная цена
316 141,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
45.21.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Широтная, 108
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.11.2014 11:00 GMT +319.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401623565Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Широтная, 108г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Дата и время вскрытия заявок
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401623565Дата и время вскрытия заявок Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Широтная, 108г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 12:0021.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401623565Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Широтная, 108г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Широтная, 108
Начальная цена
545 200,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
45.21.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Хохрякова, 81,83
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.11.2014 11:00 GMT +319.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401623565Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Хохрякова, 81,83г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Дата и время вскрытия заявок
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401623565Дата и время вскрытия заявок Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Хохрякова, 81,83г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 12:0021.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401623565Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Хохрякова, 81,83г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Хохрякова, 81,83
Начальная цена
552 131,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
45.21.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Архитекторов (от ул.Топчева до ул.Лебяжья) и по ул.Академика Сахарова, 1-5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.11.2014 11:00 GMT +319.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401623565Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Архитекторов (от ул.Топчева до ул.Лебяжья) и по ул.Академика Сахарова, 1-5г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Дата и время вскрытия заявок
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401623565Дата и время вскрытия заявок Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Архитекторов (от ул.Топчева до ул.Лебяжья) и по ул.Академика Сахарова, 1-5г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 12:0021.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401623565Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Архитекторов (от ул.Топчева до ул.Лебяжья) и по ул.Академика Сахарова, 1-5г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.11.201421.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401623565Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Архитекторов (от ул.Топчева до ул.Лебяжья) и по ул.Академика Сахарова, 1-5г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение капитального ремонта водопровода по ул. Архитекторов (от ул.Топчева до ул.Лебяжья) и по ул.Академика Сахарова, 1-5
Начальная цена
3 363 679,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
45.21.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Выполнение капитального ремонта водопровода по ул.Моторостроителей, 6,8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.11.2014 11:00 GMT +319.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401623565Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального ремонта водопровода по ул.Моторостроителей, 6,8г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Дата и время вскрытия заявок
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401623565Дата и время вскрытия заявок Выполнение капитального ремонта водопровода по ул.Моторостроителей, 6,8г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 12:0021.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401623565Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта водопровода по ул.Моторостроителей, 6,8г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение капитального ремонта водопровода по ул.Моторостроителей, 6,8
Начальная цена
2 602 278,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
45.21.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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