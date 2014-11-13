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    Главная / Торги / 534/2014 Оказание услуг по контролю и обслуживанию багажных тележек

    534/2014 Оказание услуг по контролю и обслуживанию багажных тележек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.11.2014 09:0013.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401620371Дата и время окончания срока приема заявок 534/2014 Оказание услуг по контролю и обслуживанию багажных тележекЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401620371

    Уникальный номер закупки

    534

    Номер закупки

    Наименование закупки

    534/2014 Оказание услуг по контролю и обслуживанию багажных тележек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.10.2014 14:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Решение о продлении

    Решение о внесении изменений

    Документация

    Документация в2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 264-78-97

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарипова Лариса Ирековна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    534/2014 Оказание услуг по контролю и обслуживанию багажных тележек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.11.2014 09:00 GMT +313.11.2014 09:0013.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401620371Дата и время окончания срока приема заявок 534/2014 Оказание услуг по контролю и обслуживанию багажных тележекЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.11.2014 09:0013.11.2014 09:0013.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401620371Дата и время вскрытия заявок 534/2014 Оказание услуг по контролю и обслуживанию багажных тележекЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    26.11.2014 14:0026.11.2014 14:0026.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401620371Подведение итогов не позднее 534/2014 Оказание услуг по контролю и обслуживанию багажных тележекЕкатеринбург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.11.201426.11.2014 14:0026.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401620371Подведение итогов не позднее 534/2014 Оказание услуг по контролю и обслуживанию багажных тележекЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    534/2014 Оказание услуг по контролю и обслуживанию багажных тележек

    Начальная цена

    3 300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    500 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 1 (аэропорт Кольцово, терминалы А и В)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчёт; Авансовый платеж - 50% - до 10 числа месяца оказания услуги, 50 % - в течение 5 дней с момента подписания актов выполненных работ за месяц, в котором была оказана услуга. *Предложения по размеру предоплаты и сроку окончательного расчёта рассматриваются.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    35.50

    Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Документация в2

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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