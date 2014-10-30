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Номер извещения
ГП410319
Уникальный номер закупки
138
Наименование закупки
Поставка офисной мебели для нужд Общества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-89 доб. 3052
Факс
+7 495 276-29-89
Адрес электронной почты
opkp@almaz-anteystroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вавилов Олег Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка мебели для нужд Общества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2014 10:00 GMT +330.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410319Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мебели для нужд ОбществаМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.10.2014 10:0030.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410319Дата и время вскрытия заявок Закупка мебели для нужд ОбществаМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 11:0031.10.2014 11:0031.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410319Подведение итогов не позднее Закупка мебели для нужд ОбществаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка мебели для нужд Общества
Начальная цена
145 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
48
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603052, г.Нижний Новгород, Сормовское шоссе, строение 21, ООО «Алмаз-Антей Строй». Условия и сроки поставки определены проектом договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
52.48.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 48
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