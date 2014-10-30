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    Главная / Торги / Поставка офисной мебели для нужд Общества

    Поставка офисной мебели для нужд Общества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410319Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мебели для нужд ОбществаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410319

    Уникальный номер закупки

    138

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка офисной мебели для нужд Общества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    Документация о закупке

    Приложение к договору 1

    Приложение к договору 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
    Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-89 доб. 3052

    Факс

    +7 495 276-29-89

    Адрес электронной почты

    opkp@almaz-anteystroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вавилов Олег Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле мебелью в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка мебели для нужд Общества

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.10.2014 10:00 GMT +330.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410319Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мебели для нужд ОбществаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    30.10.2014 10:0030.10.2014 10:0030.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410319Дата и время вскрытия заявок Закупка мебели для нужд ОбществаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 11:0031.10.2014 11:0031.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410319Подведение итогов не позднее Закупка мебели для нужд ОбществаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 11:0031.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410319Подведение итогов не позднее Закупка мебели для нужд ОбществаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка мебели для нужд Общества

    Начальная цена

    145 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    48

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603052, г.Нижний Новгород, Сормовское шоссе, строение 21, ООО «Алмаз-Антей Строй». Условия и сроки поставки определены проектом договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - безналичный расчет в рублях РФ; - оплата по факту поставки на условиях проекта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
    Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52.48.11

    Розничная торговля офисной мебелью

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Офисная мебель"

    Кол-во: 48

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