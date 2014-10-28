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    Главная / Торги / ОАО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый одноэтапный запрос предложений на право заключения договора с ООО «Ульяновскнефтегаз» (Заказчик) на поставку Седельного тягача МАЗ-6430В9-1420-010

    ОАО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый одноэтапный запрос предложений на право заключения договора с ООО «Ульяновскнефтегаз» (Заказчик) на поставку Седельного тягача МАЗ-6430В9-1420-010

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2014 18:0028.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410310Дата и время окончания срока приема заявок на поставку Седельного тягача МАЗ-6430В9-1420-010МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410310

    Уникальный номер закупки

    УНГ-14/033

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОАО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый одноэтапный запрос предложений на право заключения договора с ООО «Ульяновскнефтегаз» (Заказчик) на поставку Седельного тягача МАЗ-6430В9-1420-010

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 1

    Извещение

    Документация

    Проект договора

    Приложение №1 к договору (ТХ)

    Форма 2

    Форма 4

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Юридический адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Почтовый адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24 доб. 3047

    Факс

    +7 495 748-64-23

    Адрес электронной почты

    ASorokin@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сорокин Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные грузовые

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    На поставку Седельного тягача МАЗ-6430В9-1420-010

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.10.2014 18:00 GMT +328.10.2014 18:0028.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410310Дата и время окончания срока приема заявок на поставку Седельного тягача МАЗ-6430В9-1420-010Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    28.10.2014 18:0028.10.2014 18:0028.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410310Дата и время вскрытия заявок на поставку Седельного тягача МАЗ-6430В9-1420-010Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.11.2014 10:0012.11.2014 10:0012.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410310Подведение итогов не позднее на поставку Седельного тягача МАЗ-6430В9-1420-010Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.11.201412.11.2014 10:0012.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410310Подведение итогов не позднее на поставку Седельного тягача МАЗ-6430В9-1420-010Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На поставку Седельного тягача МАЗ-6430В9-1420-010

    Начальная цена

    3 047 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соот. с прилагаемой документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соот. с прилагаемой документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соот. с прилагаемой документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Адрес местонахождения

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.4

    Производство грузовых автомобилей

    Документация лота

    Форма 1

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Документация

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Приложение №1 к договору (ТХ)

    29.09.2016

    Форма 2

    29.09.2016

    Форма 4

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка седельного тягача"

    Кол-во: 1

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