www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП410309
Уникальный номер закупки
138
Наименование закупки
Закупка офисной мебели для нужд Общества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-89 доб. 3051
Факс
+7 495 276-29-89
Адрес электронной почты
opkp@almaz-anteystroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вавилов Олег Витальевич
Место рассмотрения предложений
Г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка мебели для нужд Общества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2014 09:00 GMT +330.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410309Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мебели для нужд ОбществаГ. Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.10.2014 09:0030.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410309Дата и время вскрытия заявок Закупка мебели для нужд ОбществаГ. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка мебели для нужд Общества
Начальная цена
145 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
48
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603052, г.Нижний Новгород, Сормовское шоссе, строение 21, ООО «Алмаз-Антей Строй». Условия и сроки поставки определены проектом договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
52.48.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.