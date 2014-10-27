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Номер извещения
ГП410307
Уникальный номер закупки
211014
Наименование закупки
Закупка восьми полуприцепов SK-240
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
losik_a@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосик Андрей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шасси трехосного полуприцепа K-240- 8 шт.В соимость оборудования входит стоимость доставки др ОАО "Криогенмаш" г. Балашиха
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 15:00 GMT +327.10.2014 15:0027.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410307Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шасси трехосного полуприцепа K-240- 8 шт.В соимость оборудования входит стоимость доставки др ОАО "Криогенмаш" г. БалашихаБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 15:0027.10.2014 15:0027.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410307Дата и время вскрытия заявок Поставка шасси трехосного полуприцепа K-240- 8 шт.В соимость оборудования входит стоимость доставки др ОАО "Криогенмаш" г. БалашихаБалашиха
Подведение итогов не позднее
14.11.2014 15:0014.11.2014 15:0014.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410307Подведение итогов не позднее Поставка шасси трехосного полуприцепа K-240- 8 шт.В соимость оборудования входит стоимость доставки др ОАО "Криогенмаш" г. БалашихаБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шасси трехосного полуприцепа K-240- 8 шт.В соимость оборудования входит стоимость доставки др ОАО "Криогенмаш" г. Балашиха
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха,М.О. ул. Белякова 1БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
34.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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