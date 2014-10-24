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    Главная / Торги / Закупка листового металлопроката

    Закупка листового металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2014 11:0024.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410306Дата и время окончания срока приема заявок Листо горячекатаныйМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410306

    Уникальный номер закупки

    182

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка листового металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Листо горячекатаный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2014 11:00 GMT +324.10.2014 11:0024.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410306Дата и время окончания срока приема заявок Листо горячекатаныйМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.10.2014 11:0024.10.2014 11:0024.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410306Дата и время вскрытия заявок Листо горячекатаныйМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2014 15:3028.10.2014 15:3028.10.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410306Подведение итогов не позднее Листо горячекатаныйМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201428.10.2014 15:3028.10.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410306Подведение итогов не позднее Листо горячекатаныйМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Листо горячекатаный

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Поставка продукции в октябре 2014 года. Доставка силами поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по метсу нахождения Заказчика - Москва и Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист г/к 8х2000х6000мм"

    Кол-во: 23

    Лот 2

    Листы матовые

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2014 11:00 GMT +324.10.2014 11:0024.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410306Дата и время окончания срока приема заявок Листы матовыеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.10.2014 11:0024.10.2014 11:0024.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410306Дата и время вскрытия заявок Листы матовыеМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2014 15:3028.10.2014 15:3028.10.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410306Подведение итогов не позднее Листы матовыеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201428.10.2014 15:3028.10.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410306Подведение итогов не позднее Листы матовыеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Листы матовые

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Поставка продукции в октябре 2014 года. Доставка силами поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по метсу нахождения Заказчика - Москва и Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист перфорированный оцинкованный матовый, (MT) Rv 3-5-0,7x1000x2000"

    Кол-во: 620

    "Позиция 2"

    "Лист оцинкованный матовый, (MT) 0,7x1250x2500"

    Кол-во: 290

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