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    Главная / Торги / Выполнение работ «Железнодорожные весы на СНН Чкаловская»

    Выполнение работ «Железнодорожные весы на СНН Чкаловская»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401619149Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ «Железнодорожные весы на СНН Чкаловская»НефтекумскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401619149

    Уникальный номер закупки

    23

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ «Железнодорожные весы на СНН Чкаловская»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.10.2014 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Извещение

    Пакет документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Юридический адрес

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Почтовый адрес

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Контактный телефон

    +7 86558 2-20-10

    Факс

    +7 86558 2-10-45

    Адрес электронной почты

    glaz.t.a@stng.rosneft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глаз Татьяна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нефтекумск

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ «Железнодорожные весы на СНН Чкаловская»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.10.2014 12:00 GMT +331.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401619149Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ «Железнодорожные весы на СНН Чкаловская»Нефтекумск

    Дата и время вскрытия заявок

    31.10.2014 16:0031.10.2014 16:0031.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401619149Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ «Железнодорожные весы на СНН Чкаловская»Нефтекумск

    Подведение итогов не позднее

    21.11.2014 15:0021.11.2014 15:0021.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401619149Подведение итогов не позднее Выполнение работ «Железнодорожные весы на СНН Чкаловская»Нефтекумск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.11.201421.11.2014 15:0021.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401619149Подведение итогов не позднее Выполнение работ «Железнодорожные весы на СНН Чкаловская»Нефтекумск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ «Железнодорожные весы на СНН Чкаловская»

    Начальная цена

    11 895 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ставропольский край, Нефтекумский районРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью РН-Ставропольнефтегаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Адрес местонахождения

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Наименование заказчика

    РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Адрес местонахождения

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Наименование заказчика

    РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Адрес местонахождения

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Наименование заказчика

    РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Адрес местонахождения

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Наименование заказчика

    РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Адрес местонахождения

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Наименование заказчика

    РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Адрес местонахождения

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Наименование заказчика

    РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Адрес местонахождения

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Наименование заказчика

    РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Адрес местонахождения

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Наименование заказчика

    РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Адрес местонахождения

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Наименование заказчика

    РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Адрес местонахождения

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Наименование заказчика

    РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Адрес местонахождения

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Наименование заказчика

    РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Адрес местонахождения

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Наименование заказчика

    РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Адрес местонахождения

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Наименование заказчика

    РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Адрес местонахождения

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Наименование заказчика

    РН-Ставропольнефтегаз
    Все закупки и тендеры РН-Ставропольнефтегаз

    Адрес местонахождения

    356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5

    Классификатор ОКПД2

    4500000

    УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Извещение

    28.12.2016

    Пакет документов

    16.08.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

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