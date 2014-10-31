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Номер извещения
31401619149
Уникальный номер закупки
23
Наименование закупки
Выполнение работ «Железнодорожные весы на СНН Чкаловская»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.10.2014 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Почтовый адрес
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Контактный телефон
+7 86558 2-20-10
Факс
+7 86558 2-10-45
Адрес электронной почты
glaz.t.a@stng.rosneft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глаз Татьяна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нефтекумск
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Выполнение работ «Железнодорожные весы на СНН Чкаловская»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.10.2014 12:00 GMT +331.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401619149Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ «Железнодорожные весы на СНН Чкаловская»Нефтекумск
Дата и время вскрытия заявок
31.10.2014 16:0031.10.2014 16:0031.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401619149Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ «Железнодорожные весы на СНН Чкаловская»Нефтекумск
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 15:0021.11.2014 15:0021.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401619149Подведение итогов не позднее Выполнение работ «Железнодорожные весы на СНН Чкаловская»Нефтекумск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ «Железнодорожные весы на СНН Чкаловская»
Начальная цена
11 895 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ставропольский край, Нефтекумский районРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
Адрес местонахождения
356880, Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумск, 50 лет Пионерии, 5
4500000
45
Документация лота
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