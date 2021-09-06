www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0832200006621001071
Уникальный номер закупки
0832200006621001071
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению кредита (оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счете областного бюджета в течение финансового года) 0832200006621001071
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
27.08.2021 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению кредита (оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счете областного бюджета в течение финансового года)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0832200006621001071Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению кредита (оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счете областного бюджета в течение финансового года)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению кредита (оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счете областного бюджета в течение финансового года)
Начальная цена
36 986 301,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.