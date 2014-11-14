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Номер извещения
ГП410297
Уникальный номер закупки
423-14
Наименование закупки
Продажа бывшего в употреблении оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-60-50
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
S.Utemov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Утемов Сергей Витальевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа бывшего в употреблении оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.11.2014 11:00 GMT +314.11.2014 11:0014.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410297Дата и время окончания срока приема заявок Продажа бывшего в употреблении оборудованияЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
14.11.2014 11:0014.11.2014 11:0014.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410297Дата и время вскрытия заявок Продажа бывшего в употреблении оборудованияЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.11.2014 11:0028.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410297Подведение итогов не позднее Продажа бывшего в употреблении оборудованияЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа бывшего в употреблении оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
29.56.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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