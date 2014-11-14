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    Главная / Торги / Продажа бывшего в употреблении оборудования

    Продажа бывшего в употреблении оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2014 11:0014.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410297Дата и время окончания срока приема заявок Продажа бывшего в употреблении оборудованияЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410297

    Уникальный номер закупки

    423-14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа бывшего в употреблении оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Коммерческое предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-60-50

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    S.Utemov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Утемов Сергей Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа бывшего в употреблении оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 11:00 GMT +314.11.2014 11:0014.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410297Дата и время окончания срока приема заявок Продажа бывшего в употреблении оборудованияЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2014 11:0014.11.2014 11:0014.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410297Дата и время вскрытия заявок Продажа бывшего в употреблении оборудованияЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2014 11:0028.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410297Подведение итогов не позднее Продажа бывшего в употреблении оборудованияЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410297Подведение итогов не позднее Продажа бывшего в употреблении оборудованияЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа бывшего в употреблении оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.56.2

    Производство разных машин специального назначения и их составных частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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