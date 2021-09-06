Оказание услуг по предоставлению кредита (оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счете областного бюджета в течение финансового года) 0832200006621001062

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0832200006621001062 Уникальный номер закупки 0832200006621001062 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по предоставлению кредита (оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счете областного бюджета в течение финансового года) 0832200006621001062 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

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