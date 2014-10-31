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Номер извещения
ГП410295
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб с кэшем и возможностью использования в будущем Tiering-технологии.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125212, Москва, , Москва, Выборгская, д. 16, корп. 2
Почтовый адрес
125212, Москва, , Москва, Выборгская, д. 16, корп. 2
Контактный телефон
+7 925 803-76-33
Факс
Адрес электронной почты
svs@imoneybank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щербинин Сергей Вячеслаович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб. Прилагается подходящая спецификация на СХД производства Hitachi. Поставщик имеет право предложить свой вариант спецификации на СХД, включая другого производителя. При предложении отличного от имеющегося варианта спецификации поставщик обязан приложить сравнительный анализ между ними. Важные требования: - необходимо наличие в будущем возможности использования технологии Tiering; - наличие возможности в перспективе использования быстрых дисков SSD и SAS.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.10.2014 15:00 GMT +331.10.2014 15:0031.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410295Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб. Прилагается подходящая спецификация на СХД производства Hitachi. Поставщик имеет право предложить свой вариант спецификации на СХД, включая другого производителя. При предложении отличного от имеющегося варианта спецификации поставщик обязан приложить сравнительный анализ между ними. Важные требования: - необходимо наличие в будущем возможности использования технологии Tiering; - наличие возможности в перспективе использования быстрых дисков SSD и SAS.Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.10.2014 16:0031.10.2014 16:0031.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410295Дата и время вскрытия заявок Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб. Прилагается подходящая спецификация на СХД производства Hitachi. Поставщик имеет право предложить свой вариант спецификации на СХД, включая другого производителя. При предложении отличного от имеющегося варианта спецификации поставщик обязан приложить сравнительный анализ между ними. Важные требования: - необходимо наличие в будущем возможности использования технологии Tiering; - наличие возможности в перспективе использования быстрых дисков SSD и SAS.Москва
Подведение итогов не позднее
03.11.2014 15:0003.11.2014 15:0003.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410295Подведение итогов не позднее Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб. Прилагается подходящая спецификация на СХД производства Hitachi. Поставщик имеет право предложить свой вариант спецификации на СХД, включая другого производителя. При предложении отличного от имеющегося варианта спецификации поставщик обязан приложить сравнительный анализ между ними. Важные требования: - необходимо наличие в будущем возможности использования технологии Tiering; - наличие возможности в перспективе использования быстрых дисков SSD и SAS.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.11.201403.11.2014 15:0003.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410295Подведение итогов не позднее Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб. Прилагается подходящая спецификация на СХД производства Hitachi. Поставщик имеет право предложить свой вариант спецификации на СХД, включая другого производителя. При предложении отличного от имеющегося варианта спецификации поставщик обязан приложить сравнительный анализ между ними. Важные требования: - необходимо наличие в будущем возможности использования технологии Tiering; - наличие возможности в перспективе использования быстрых дисков SSD и SAS.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб. Прилагается подходящая спецификация на СХД производства Hitachi. Поставщик имеет право предложить свой вариант спецификации на СХД, включая другого производителя. При предложении отличного от имеющегося варианта спецификации поставщик обязан приложить сравнительный анализ между ними. Важные требования: - необходимо наличие в будущем возможности использования технологии Tiering; - наличие возможности в перспективе использования быстрых дисков SSD и SAS.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
СХД в количестве 1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корп. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КБ АйМаниБанк
Все закупки и тендеры КБ АйМаниБанк
Адрес местонахождения
125212, Москва, , Москва, Выборгская, д. 16, корп. 2
Отсутствуют
72.5
Документация лота
Кол-во: 1
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