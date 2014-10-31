Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб с кэшем и возможностью использования в будущем Tiering-технологии.

    Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб с кэшем и возможностью использования в будущем Tiering-технологии.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.10.2014 15:0031.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410295Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб. Прилагается подходящая спецификация на СХД производства Hitachi. Поставщик имеет право предложить свой вариант спецификации на СХД, включая другого производителя. При предложении отличного от имеющегося варианта спецификации поставщик обязан приложить сравнительный анализ между ними. Важные требования: - необходимо наличие в будущем возможности использования технологии Tiering; - наличие возможности в перспективе использования быстрых дисков SSD и SAS.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410295

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб с кэшем и возможностью использования в будущем Tiering-технологии.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Спецификация на СХД производства Hitachi

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк АйМаниБанк
    Все закупки и тендеры КБ АйМаниБанк

    Юридический адрес

    125212, Москва, , Москва, Выборгская, д. 16, корп. 2

    Почтовый адрес

    125212, Москва, , Москва, Выборгская, д. 16, корп. 2

    Контактный телефон

    +7 925 803-76-33

    Факс

    Адрес электронной почты

    svs@imoneybank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щербинин Сергей Вячеслаович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб. Прилагается подходящая спецификация на СХД производства Hitachi. Поставщик имеет право предложить свой вариант спецификации на СХД, включая другого производителя. При предложении отличного от имеющегося варианта спецификации поставщик обязан приложить сравнительный анализ между ними. Важные требования: - необходимо наличие в будущем возможности использования технологии Tiering; - наличие возможности в перспективе использования быстрых дисков SSD и SAS.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.10.2014 15:00 GMT +331.10.2014 15:0031.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410295Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб. Прилагается подходящая спецификация на СХД производства Hitachi. Поставщик имеет право предложить свой вариант спецификации на СХД, включая другого производителя. При предложении отличного от имеющегося варианта спецификации поставщик обязан приложить сравнительный анализ между ними. Важные требования: - необходимо наличие в будущем возможности использования технологии Tiering; - наличие возможности в перспективе использования быстрых дисков SSD и SAS.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    31.10.2014 16:0031.10.2014 16:0031.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410295Дата и время вскрытия заявок Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб. Прилагается подходящая спецификация на СХД производства Hitachi. Поставщик имеет право предложить свой вариант спецификации на СХД, включая другого производителя. При предложении отличного от имеющегося варианта спецификации поставщик обязан приложить сравнительный анализ между ними. Важные требования: - необходимо наличие в будущем возможности использования технологии Tiering; - наличие возможности в перспективе использования быстрых дисков SSD и SAS.Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.11.2014 15:0003.11.2014 15:0003.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410295Подведение итогов не позднее Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб. Прилагается подходящая спецификация на СХД производства Hitachi. Поставщик имеет право предложить свой вариант спецификации на СХД, включая другого производителя. При предложении отличного от имеющегося варианта спецификации поставщик обязан приложить сравнительный анализ между ними. Важные требования: - необходимо наличие в будущем возможности использования технологии Tiering; - наличие возможности в перспективе использования быстрых дисков SSD и SAS.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.11.201403.11.2014 15:0003.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410295Подведение итогов не позднее Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб. Прилагается подходящая спецификация на СХД производства Hitachi. Поставщик имеет право предложить свой вариант спецификации на СХД, включая другого производителя. При предложении отличного от имеющегося варианта спецификации поставщик обязан приложить сравнительный анализ между ними. Важные требования: - необходимо наличие в будущем возможности использования технологии Tiering; - наличие возможности в перспективе использования быстрых дисков SSD и SAS.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб. Прилагается подходящая спецификация на СХД производства Hitachi. Поставщик имеет право предложить свой вариант спецификации на СХД, включая другого производителя. При предложении отличного от имеющегося варианта спецификации поставщик обязан приложить сравнительный анализ между ними. Важные требования: - необходимо наличие в будущем возможности использования технологии Tiering; - наличие возможности в перспективе использования быстрых дисков SSD и SAS.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    СХД в количестве 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корп. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется в два этапа: 30% предоплата и 70% по факту поставки оборудования.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КБ АйМаниБанк
    Все закупки и тендеры КБ АйМаниБанк

    Адрес местонахождения

    125212, Москва, , Москва, Выборгская, д. 16, корп. 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.5

    Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

    Документация лота

    Спецификация на СХД производства Hitachi

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройства запоминающие внешние на магнитных дисках"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Конкурентный отбор № 32211077822
    Поставка аэрозоля защитного
    Поставка аэрозоля защитного
    593113
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    410 256
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Маркетинговые исследования № 32211062960
    Поставка строительной техники (установка ГНБ)
    Поставка строительной техники (установка ГНБ)
    590928
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    19 533 972
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211077878
    Поставка манометров
    Поставка манометров
    593015
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    406 442
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Конкурентный отбор № 32211077830
    Поставка ГРПШ
    Поставка ГРПШ
    593124
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    3 786 516
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211077891
    Поставка строительных материалов и принадлежностей
    Поставка строительных материалов и принадлежностей
    593056
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    400 437
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Запрос предложений № 32211077897
    Текущий ремонт тепловозов серии ТГМ-4А, ТГМ-4Б в объеме ТР-1 в соответствии с техническим заданием (Приложение №2 к Договору (приложение №1 к Закупочной документации)
    Текущий ремонт тепловозов серии ТГМ-4А, ТГМ-4Б в объеме ТР-1 в соответствии с техническим...
    592307
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 07:30(GMT+03:00)
    1 524 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211061488
    МИ №534/МИ - Запасные части к тепловозам для Апатитской ТЭЦ филиала "Кольский" (D22P101279)
    МИ №534/МИ - Запасные части к тепловозам для Апатитской ТЭЦ филиала "Кольский" (D22P101279)
    590694
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 004 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП213958
    Поставка сортового металлопроката для объектов Салмановского (Утреннего) НГКМ
    Поставка сортового металлопроката для объектов Салмановского (Утреннего) НГКМ
    589819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить