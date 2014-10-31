Лот 1

Поставка системы хранения данных объёмом не менее 20 Тб. Прилагается подходящая спецификация на СХД производства Hitachi. Поставщик имеет право предложить свой вариант спецификации на СХД, включая другого производителя. При предложении отличного от имеющегося варианта спецификации поставщик обязан приложить сравнительный анализ между ними. Важные требования: - необходимо наличие в будущем возможности использования технологии Tiering; - наличие возможности в перспективе использования быстрых дисков SSD и SAS.