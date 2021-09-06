Приобретение в муниципальную собственность на вторичном рынке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории д. Афонино Кстовского муниципального района Нижегородской области. 0332300330621000271

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0332300330621000271 Уникальный номер закупки 0332300330621000271 Номер закупки Наименование закупки Приобретение в муниципальную собственность на вторичном рынке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории д. Афонино Кстовского муниципального района Нижегородской области. 0332300330621000271 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Все закупки и тендеры МКУ "АТО КСТОВСКОГО РАЙОНА" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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