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Номер извещения
0332300330621000269
Уникальный номер закупки
0332300330621000269
Наименование закупки
Приобретение в муниципальную собственность на вторичном рынке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории д. Афонино Кстовского муниципального района Нижегородской области. 0332300330621000269
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
27.08.2021 15:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Приобретение в муниципальную собственность на вторичном рынке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории д. Афонино Кстовского муниципального района Нижегородской области.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0332300330621000269Подведение итогов не позднее Приобретение в муниципальную собственность на вторичном рынке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории д. Афонино Кстовского муниципального района Нижегородской области.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение в муниципальную собственность на вторичном рынке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории д. Афонино Кстовского муниципального района Нижегородской области.
Начальная цена
4 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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