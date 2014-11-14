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Номер извещения
ГП410292
Уникальный номер закупки
285-А-ВЗ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Владимирская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
20.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Владимирская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.11.2014 12:00 GMT +314.11.2014 12:0014.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410292Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Владимирская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.11.2014 12:0018.11.2014 12:0018.11.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410292Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Владимирская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
20.11.2014 12:0020.11.2014 12:0020.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410292Дата и время проведения на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Владимирская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
21.11.2014 12:0021.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410292Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Владимирская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.11.201421.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410292Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Владимирская область)Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества Филиала «Московский» ОАО «Военторг-Запад» (Владимирская область)
Начальная цена
187,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
61 523,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
329,00 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Владимирская область, Киржачский район, пос. Барсово. ул. Барсово, д. 119Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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