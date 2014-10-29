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Номер извещения
31401617753
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку спецодежды, спецобуви и СИЗ для нужд ООО «РВК-Воронеж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.10.2014 17:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
i.sidorma@vrnvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидорма Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды, спецобуви и СИЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.10.2014 10:00 GMT +329.10.2014 10:0029.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401617753Дата и время окончания срока приема заявок поставка спецодежды, спецобуви и СИЗ Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
29.10.2014 10:0029.10.2014 10:0029.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401617753Дата и время вскрытия заявок поставка спецодежды, спецобуви и СИЗ Воронеж
Подведение итогов не позднее
12.11.2014 16:0012.11.2014 16:0012.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401617753Подведение итогов не позднее поставка спецодежды, спецобуви и СИЗ Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды, спецобуви и СИЗ
Начальная цена
1 849 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
18.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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