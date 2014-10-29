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    Главная / Торги / Поставка оборудования и программного обеспечения

    Поставка оборудования и программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.10.2014 10:0029.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401617761Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401617761

    Уникальный номер закупки

    УЗК-14/75 от 20.10.14г.

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования и программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.10.2014 17:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    техническое задание

    техническое задание

    Проект договора

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 495 631-94-01

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    pavel@tsenki.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Черногор Павел Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.10.2014 10:00 GMT +329.10.2014 10:0029.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401617761Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования г.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    29.10.2014 10:0029.10.2014 10:0029.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401617761Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201430.10.2014 12:0030.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401617761Подведение итогов не позднее Поставка оборудования г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования

    Начальная цена

    605 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    12 100,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекту договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52

    Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

    Документация лота

    техническое задание

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Поставка программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.10.2014 10:00 GMT +329.10.2014 10:0029.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401617761Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспеченияг.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    29.10.2014 10:0029.10.2014 10:0029.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401617761Дата и время вскрытия заявок Поставка программного обеспеченияг.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201430.10.2014 12:0030.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401617761Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспеченияг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка программного обеспечения

    Начальная цена

    200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    4 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекту договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52

    Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

    Документация лота

    техническое задание

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • До 3 лет
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