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Номер извещения
31401617580
Уникальный номер закупки
1 055Э/2014-ООЗД
Наименование закупки
поставка лифта KLEMANN грузоподъёмностью 2000 кг. в корпус № 20 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.10.2014 17:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 919 769-71-41
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касперов Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
ЭТП ГПБ
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лифта KLEMANN грузоподъёмностью 2000 кг. в корпус № 20 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.10.201429.10.2014 14:0029.10.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401617580Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка лифта KLEMANN грузоподъёмностью 2000 кг. в корпус № 20 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.ЭТП ГПБ
Подведение итогов не позднее
30.10.2014 14:0030.10.2014 14:0030.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401617580Подведение итогов не позднее Поставка лифта KLEMANN грузоподъёмностью 2000 кг. в корпус № 20 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.ЭТП ГПБ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лифта KLEMANN грузоподъёмностью 2000 кг. в корпус № 20 по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102.
Начальная цена
73 500,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложением № 1 к Договору.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложением № 1 к Договору.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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