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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку ферросиликомарганца

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку ферросиликомарганца

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2014 06:3028.10.2014 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410291Дата и время окончания срока приема заявок Ферросиликомарганец МнС17 (FeMnSi18) ГОСТ 4756-91, фр.5-50 (азот не более 0,08%, свинец не более 0,01%, фосфор не более 0,3%)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410291

    Уникальный номер закупки

    83/14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку ферросиликомарганца

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-65

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Aleksey.Gavrilov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилов Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ферросиликомарганец МнС17 (FeMnSi18) ГОСТ 4756-91, фр.5-50 (азот не более 0,08%, свинец не более 0,01%, фосфор не более 0,3%)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.10.2014 06:30 GMT +328.10.2014 06:3028.10.2014 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410291Дата и время окончания срока приема заявок Ферросиликомарганец МнС17 (FeMnSi18) ГОСТ 4756-91, фр.5-50 (азот не более 0,08%, свинец не более 0,01%, фосфор не более 0,3%)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.10.2014 06:3028.10.2014 06:3028.10.2014 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410291Дата и время вскрытия заявок Ферросиликомарганец МнС17 (FeMnSi18) ГОСТ 4756-91, фр.5-50 (азот не более 0,08%, свинец не более 0,01%, фосфор не более 0,3%)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2014 22:5931.12.2014 22:5931.12.2014 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410291Подведение итогов не позднее Ферросиликомарганец МнС17 (FeMnSi18) ГОСТ 4756-91, фр.5-50 (азот не более 0,08%, свинец не более 0,01%, фосфор не более 0,3%)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201431.12.2014 22:5931.12.2014 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410291Подведение итогов не позднее Ферросиликомарганец МнС17 (FeMnSi18) ГОСТ 4756-91, фр.5-50 (азот не более 0,08%, свинец не более 0,01%, фосфор не более 0,3%)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ферросиликомарганец МнС17 (FeMnSi18) ГОСТ 4756-91, фр.5-50 (азот не более 0,08%, свинец не более 0,01%, фосфор не более 0,3%)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    20,0 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - автотранспортом по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., литер ИК, ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    График поставки товара по лотамноябрь (отгрузка по заявке Покупателя)Условия поставки товара по лотам, формирование цены и осуществление платежейВсе расходы по дроблению, упаковке, доставке включены в стоимость товара.Оплата за фактически поставленный товар в течение 60 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.13

    Производство ферросплавов, кроме доменных

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ферросиликомарганец МнС17 (FeMnSi18)"

    Кол-во: 20

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