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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку феррохрома ФХ025

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку феррохрома ФХ025

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.11.2014 12:0020.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410290Дата и время окончания срока приема заявок Феррохром ФХ025А ГОСТ 4757-91, фр.5-50 (содержание азота N≤0,08%, кобальта Со≤0,02%, меди Cu≤0,15%, свинца Pb ≤ 0,01%) Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410290

    Уникальный номер закупки

    84/14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку феррохрома ФХ025

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    иЗВЕЩЕНИЕ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-65

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Aleksey.Gavrilov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилов Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Феррохром ФХ025А ГОСТ 4757-91, фр.5-50 (содержание азота N≤0,08%, кобальта Со≤0,02%, меди Cu≤0,15%, свинца Pb ≤ 0,01%)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.11.2014 12:00 GMT +320.11.2014 12:0020.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410290Дата и время окончания срока приема заявок Феррохром ФХ025А ГОСТ 4757-91, фр.5-50 (содержание азота N≤0,08%, кобальта Со≤0,02%, меди Cu≤0,15%, свинца Pb ≤ 0,01%) Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.11.2014 12:0020.11.2014 12:0020.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410290Дата и время вскрытия заявок Феррохром ФХ025А ГОСТ 4757-91, фр.5-50 (содержание азота N≤0,08%, кобальта Со≤0,02%, меди Cu≤0,15%, свинца Pb ≤ 0,01%) Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2014 22:5931.12.2014 22:5931.12.2014 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410290Подведение итогов не позднее Феррохром ФХ025А ГОСТ 4757-91, фр.5-50 (содержание азота N≤0,08%, кобальта Со≤0,02%, меди Cu≤0,15%, свинца Pb ≤ 0,01%) Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201431.12.2014 22:5931.12.2014 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410290Подведение итогов не позднее Феррохром ФХ025А ГОСТ 4757-91, фр.5-50 (содержание азота N≤0,08%, кобальта Со≤0,02%, меди Cu≤0,15%, свинца Pb ≤ 0,01%) Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Феррохром ФХ025А ГОСТ 4757-91, фр.5-50 (содержание азота N≤0,08%, кобальта Со≤0,02%, меди Cu≤0,15%, свинца Pb ≤ 0,01%)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    100-140 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - автотранспортом по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., литер ИК, ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №20. - железнодорожным транспортом в крытом или полувагоне по реквизитам Грузополучателя: Окт. ж/д – код 01, станция Колпино – код станции 031600, Грузополучатель – ООО «ОМЗ-Спецсталь», код получателя 9488, ОКПО 33902054.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    График поставки товара по лотамноябрь 2014 - январь 2015 (по заявке)Условия поставки товара по лотам, формирование цены и осуществление платежей "Все расходы по упаковке, доставке включены в стоимость товара. Оплата за фактически поставленный товар в течение 90 календарных дней."
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.13

    Производство ферросплавов, кроме доменных

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Феррохром ФХ025А"

    Кол-во: 140

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