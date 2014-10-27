Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции

По месту нахождения Заказчика - Московская обл., г. Одинцово, п/б Акулово Рассчитать логистику >

Поставка продукции в октябре-ноябре 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции

АО Трансинжстрой Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Изоляция (скорлупа) из пенополиуретана в защитной оболочке из оцинкованной сталидля соединительных стыков надземной прокладки ТРУБ Ø219х6 мм h=40мм, Ø219х6 мм., h-40мм" Кол-во: 65

"Позиция 2" "Изоляция (скорлупа) из пенополиуретана в защитной оболочке из оцинкованной сталидля соединительных стыков надземной прокладки ОТВОДОВ Ø219х6 мм h=40мм, Ø219х6 мм., h-40мм" Кол-во: 16

"Позиция 3" "Комплект стыка с применением скорлуп для теплопроводов в ППУ изоляцией в защитной оболочке из оцинкованной стали Ø219х6мм., Ø219х6 мм." Кол-во: 75

"Позиция 4" "Хомут для крепления скорлуп состоящих из полипропиленовой ленты и проволочного замка или бандажа состоящего из бандажного замка и ленты из оцинкованной стали" Кол-во: 300

"Позиция 5" "Тройник с шаровым краном с ППУ изоляцией в защитной оболочке из оцинкованной стали" Кол-во: 7

"Позиция 6" "Лента аллюминиевая самоклеющая "Энергофлекс" (energoflex), шириной 75 мм." Кол-во: 450