Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Компания представляет сертификаты качества на поставляемый товар. год выпуска продукции не ранее 2014 г. Поставка продукции в ноябре 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.