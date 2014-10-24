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    Главная / Торги / Закупка матов базальтовых

    Закупка матов базальтовых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2014 13:0024.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410288Дата и время окончания срока приема заявок Маты базальтовыеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410288

    Уникальный номер закупки

    179

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка матов базальтовых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Маты базальтовые

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2014 13:00 GMT +324.10.2014 13:0024.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410288Дата и время окончания срока приема заявок Маты базальтовыеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.10.2014 13:0024.10.2014 13:0024.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410288Дата и время вскрытия заявок Маты базальтовыеМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2014 15:3029.10.2014 15:3029.10.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410288Подведение итогов не позднее Маты базальтовыеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201429.10.2014 15:3029.10.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410288Подведение итогов не позднее Маты базальтовыеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Маты базальтовые

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Компания представляет сертификаты качества на поставляемый товар. год выпуска продукции не ранее 2014 г. Поставка продукции в ноябре 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения Заказчика - Московская обл., г. Одинцово, п/б АкуловоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маты базальтовые БЗМ Предназначены для шумоизоляции , тепловой изоляции строительных конструкций зданий и сооружений, промышленного оборудования при температуре поверхности от -180°С до +700 °С. 100х1000х1000 мм."

    Кол-во: 1200

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