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    Главная / Торги / Закупка строительной арматуры А500С

    Закупка строительной арматуры А500С

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2014 11:0028.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410285Дата и время окончания срока приема заявок Строительная арматура А500С (прутки) Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм, Ø25 ммСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410285

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка строительной арматуры А500С

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Квант СПб»
    Все закупки и тендеры Квант СПб

    Юридический адрес

    195067, Ленинградская область, , Санкт-Петербург, Екатерининский пр-кт, д.3, литер А.

    Почтовый адрес

    195067, Ленинградская область, , Санкт-Петербург, Екатерининский пр-кт, д.3, литер А.

    Контактный телефон

    +7 812 346-54-77

    Факс

    +7 812 337-68-29

    Адрес электронной почты

    tender@kvant-pkf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кубасов Валерий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительная арматура А500С (прутки) Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм, Ø25 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.10.2014 11:00 GMT +328.10.2014 11:0028.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410285Дата и время окончания срока приема заявок Строительная арматура А500С (прутки) Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм, Ø25 ммСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.10.2014 11:0028.10.2014 11:0028.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410285Дата и время вскрытия заявок Строительная арматура А500С (прутки) Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм, Ø25 ммСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2014 22:5928.10.2014 22:5928.10.2014 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410285Подведение итогов не позднее Строительная арматура А500С (прутки) Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм, Ø25 ммСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.10.201428.10.2014 22:5928.10.2014 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410285Подведение итогов не позднее Строительная арматура А500С (прутки) Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм, Ø25 ммСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительная арматура А500С (прутки) Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм, Ø25 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    25.90 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения заказчика - Ленинградская область, Всеволожский район, п. НовосаратовкаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 100%, Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Срок изготовления продукции 2014г. Поставка продукции в октябре 2014 года. Доставка силами поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Квант СПб
    Все закупки и тендеры Квант СПб

    Адрес местонахождения

    195067, Ленинградская область, , Санкт-Петербург, Екатерининский пр-кт, д.3, литер А.

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительная арматура (прутки) Ø8 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Строительная арматура (прутки) Ø10 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Строительная арматура (прутки) Ø12 мм"

    Кол-во: 21

    "Позиция 4"

    "Строительная арматура (прутки) Ø25 мм"

    Кол-во: 2

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