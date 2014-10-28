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Номер извещения
ГП410285
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка строительной арматуры А500С
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195067, Ленинградская область, , Санкт-Петербург, Екатерининский пр-кт, д.3, литер А.
Почтовый адрес
195067, Ленинградская область, , Санкт-Петербург, Екатерининский пр-кт, д.3, литер А.
Контактный телефон
+7 812 346-54-77
Факс
+7 812 337-68-29
Адрес электронной почты
tender@kvant-pkf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кубасов Валерий Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительная арматура А500С (прутки) Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм, Ø25 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.10.2014 11:00 GMT +328.10.2014 11:0028.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410285Дата и время окончания срока приема заявок Строительная арматура А500С (прутки) Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм, Ø25 ммСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.10.2014 11:0028.10.2014 11:0028.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410285Дата и время вскрытия заявок Строительная арматура А500С (прутки) Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм, Ø25 ммСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
28.10.2014 22:5928.10.2014 22:5928.10.2014 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410285Подведение итогов не позднее Строительная арматура А500С (прутки) Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм, Ø25 ммСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительная арматура А500С (прутки) Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм, Ø25 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
25.90 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения заказчика - Ленинградская область, Всеволожский район, п. НовосаратовкаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Квант СПб
Все закупки и тендеры Квант СПб
Адрес местонахождения
195067, Ленинградская область, , Санкт-Петербург, Екатерининский пр-кт, д.3, литер А.
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
Кол-во: 21
Кол-во: 2
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