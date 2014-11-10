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    Главная / Торги / Поставка и ввод в эксплуатацию ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C (1014-325)

    Поставка и ввод в эксплуатацию ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C (1014-325)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.11.2014 15:0010.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401615821Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C в соответствии с проектом договора, ввод в эксплуатацию (монтаж и пуско-наладочные работы), первичная аттестация, первичное обучение персонала на предприятииМосква, ул. Авиамоторная, д. 53 Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401615821

    Уникальный номер закупки

    1014-325

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка и ввод в эксплуатацию ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C (1014-325)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.10.2014 12:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1 к договору

    Проект договора

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-98-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    cherka@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C в соответствии с проектом договора, ввод в эксплуатацию (монтаж и пуско-наладочные работы), первичная аттестация, первичное обучение персонала на предприятии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.11.2014 15:00 GMT +310.11.2014 15:0010.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401615821Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C в соответствии с проектом договора, ввод в эксплуатацию (монтаж и пуско-наладочные работы), первичная аттестация, первичное обучение персонала на предприятииМосква, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.11.2014 10:0013.11.2014 10:0013.11.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401615821Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C в соответствии с проектом договора, ввод в эксплуатацию (монтаж и пуско-наладочные работы), первичная аттестация, первичное обучение персонала на предприятииМосква, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время проведения

    17.11.2014 11:0017.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401615821Дата и время проведения Поставка ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C в соответствии с проектом договора, ввод в эксплуатацию (монтаж и пуско-наладочные работы), первичная аттестация, первичное обучение персонала на предприятииМосква, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401615821Подведение итогов не позднее Поставка ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C в соответствии с проектом договора, ввод в эксплуатацию (монтаж и пуско-наладочные работы), первичная аттестация, первичное обучение персонала на предприятииМосква, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401615821Подведение итогов не позднее Поставка ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C в соответствии с проектом договора, ввод в эксплуатацию (монтаж и пуско-наладочные работы), первичная аттестация, первичное обучение персонала на предприятииМосква, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C в соответствии с проектом договора, ввод в эксплуатацию (монтаж и пуско-наладочные работы), первичная аттестация, первичное обучение персонала на предприятии

    Начальная цена

    10 944 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 КОМПЛЕКТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится тремя частями: 50 % предоплата в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания договора; 40% оплата по факту готовности к отгрузке с фирмы производителя; 10% оплата по факту подписания двустороннего акта о вводе Товара в эксплуатацию.Срок поставки не более 196 календарных дней с даты подписания договора.Ввод в эксплуатацию, первичная аттестация, первичное обучение персонала на предприятии в течение 10 календарных дней с момента поставки термобарокамеры
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.56

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Приложение №1 к договору

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Закупочная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТЕРМОБАРОКАМЕРА TD1000C "

    Кол-во: 1

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