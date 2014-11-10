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Номер извещения
31401615821
Уникальный номер закупки
1014-325
Наименование закупки
Поставка и ввод в эксплуатацию ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C (1014-325)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
20.10.2014 12:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 673-98-95
Факс
Адрес электронной почты
cherka@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернявский Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C в соответствии с проектом договора, ввод в эксплуатацию (монтаж и пуско-наладочные работы), первичная аттестация, первичное обучение персонала на предприятии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.11.2014 15:00 GMT +310.11.2014 15:0010.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401615821Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C в соответствии с проектом договора, ввод в эксплуатацию (монтаж и пуско-наладочные работы), первичная аттестация, первичное обучение персонала на предприятииМосква, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.11.2014 10:0013.11.2014 10:0013.11.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401615821Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C в соответствии с проектом договора, ввод в эксплуатацию (монтаж и пуско-наладочные работы), первичная аттестация, первичное обучение персонала на предприятииМосква, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата и время проведения
17.11.2014 11:0017.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401615821Дата и время проведения Поставка ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C в соответствии с проектом договора, ввод в эксплуатацию (монтаж и пуско-наладочные работы), первичная аттестация, первичное обучение персонала на предприятииМосква, ул. Авиамоторная, д. 53
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401615821Подведение итогов не позднее Поставка ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C в соответствии с проектом договора, ввод в эксплуатацию (монтаж и пуско-наладочные работы), первичная аттестация, первичное обучение персонала на предприятииМосква, ул. Авиамоторная, д. 53
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401615821Подведение итогов не позднее Поставка ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C в соответствии с проектом договора, ввод в эксплуатацию (монтаж и пуско-наладочные работы), первичная аттестация, первичное обучение персонала на предприятииМосква, ул. Авиамоторная, д. 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C в соответствии с проектом договора, ввод в эксплуатацию (монтаж и пуско-наладочные работы), первичная аттестация, первичное обучение персонала на предприятии
Начальная цена
10 944 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 КОМПЛЕКТ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Отсутствуют
29.56
Документация лота
Кол-во: 1
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