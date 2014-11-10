Поставка и ввод в эксплуатацию ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ TD1000C (1014-325)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится тремя частями: 50 % предоплата в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания договора; 40% оплата по факту готовности к отгрузке с фирмы производителя; 10% оплата по факту подписания двустороннего акта о вводе Товара в эксплуатацию.Срок поставки не более 196 календарных дней с даты подписания договора.Ввод в эксплуатацию, первичная аттестация, первичное обучение персонала на предприятии в течение 10 календарных дней с момента поставки термобарокамеры